日本最近通過「AV新法」，爲保障AV出演者訂立數條法則；包括男優或女優可以在作品公佈後一年内無條件解約、將作品落架。法案公佈後在網上引起一番熱議，當中有AV女優發文表示新法只會令非法管道無碼AV變得更加猖狂，對AV界前景感到不安。



（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖）

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AV出演被害防止·救濟法案在6月14日獲得通過，主張業界要更注重AV參演者生理和心理上的需求，列出多條條例規管AV製作。法案將會為業界帶來巨大轉變。即使條例是爲保障參演者、防止騙案而設，但有日本AV業界行内人士似乎並不看好條例……

日本早前將成年年齡從20歲降低至18歲，爲了保障這些新成人和減少AV受害者，參議院通過「AV新法」。法案主要内容包括要求片商在拍攝前提供一份解釋詳細内容的契約，若結果與説明有異，出演者可解除契約。同時製作公司在簽署合約後一個月才可以開始拍攝，作品在拍攝後必須先讓參演者確認内容；4個月後才可以發表。而作品公佈後一年内，演員可隨時無條件解除條約，同時將作品落架；當事者亦無需負擔任何賠償費用。

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有不少人都認爲法案對業界百害而無一利。特別在新法下由簽約至作品公佈的最短時間也需要花5個月，若有意進軍AV界的新人現在還沒有簽約，則代表他們最少一個月都沒有工作、收入大減。加上作品需要4個月才可以發表，若任何一個參演者忽然表示要解除契約，製作公司也會蒙受不少損失。

天使萌認爲AV新法反會助長非法無碼管道（Twitter：@amatsuka_moe）

現役AV女優天使萌在Twitter上載一連串貼文表示對新法的不滿。她認爲AV新法只會帶來反效果，因爲有不少AV受害者都是被FC2等發佈非法無碼AV的賣家威逼利誘而參演AV作品。正規AV製片公司循法例做事反而被當成白痴。當然法案可減少因一時衝動而斷送人生的人；但這也同時代表若有人以賺快錢想拍AV，就必須透過非法管道，那豈不是更危險嗎？

天使萌擔心有意進軍AV界的女生們會被非法無修正AV賣家欺騙，不建議她們因走投無路而出道。若無論如何都想拍AV也應找數間可信的事務所，好好衡量，認真對待自己的人生。言談之間流露出對AV界未來的不安和絕望。

大家認爲AV新法會為業界帶來甚麽影響呢？雖然法案某方面能保障參演者，但始終非法管道的AV很難管制，這些法外之人隨時會趁機招攬更多演員；會不會只是治標不治本呢？台灣AV達人一劍浣春秋亦發聲，擔心新法會令男優和女優之間失去信任，未來大家可能就只剩單人AV可看了……

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