元朗14歲童捱車撞命危　學校「集氣板」師生送祝福　母親哽咽感動

14歲男童濰仔本周一（7日）晚上在元朗青山公路灰沙圍用膳後散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，重傷送院至今情況仍然危殆。濰仔就讀的元朗公立中學的師生一直關心事件，昨午起將壁報板裝飾成「集氣板」，收集師生的打氣字句、手摺祝福紙鶴和星星，濰仔母親彭太今日（10日）入校見到眾人祝福，哽咽形容自己「很感動」，希望兒子能夠痊癒出院，親眼看見眾人祝福，她亦促請警方追緝在逃司機，「快啲拉到撞阿仔嗰個人，畀阿仔一個公道」。



濰仔母親彭太今日入校閱讀「集氣板」一字一句，感受到眾人支持。（林振華攝）

濰仔自從出事後，其就讀的元朗公立中學的師生一直關心濰仔，學校昨午推出「集氣板」，讓老師和同學可以為濰仔寫下打氣字句，同時舒緩情緒，目前收集過百張慰問卡，不少學生特別是濰仔的同班同學甚至手摺紙鶴和星星，祝願濰仔早日康復。

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濰仔母親彭太今日入校閱讀「集氣板」一字一句，並拍下照片，坦言曾經有同學透過校長詢問可否親自慰問自己，但彭太「驚自己喊」，所以不敢答應，「無諗過學校有咁多祝福…無諗過咁多人送祝福畀阿仔」，她哽咽形容自己很感動，兒子今日手腹位置進行手術，進行手術前需要全身麻醉，目前未收到醫院最新消息，「希望阿仔快啲好返睇到聽到（眾人祝福），唔好辜負大家期望」。

同時彭太促請警方盡快拘捕涉案在逃的司機，「嗰個人車咗佢（濰仔），唔理佢，不顧而去」，希望警方很快破案，還兒子一個公道。