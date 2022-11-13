港鐵出軌甩門│港鐵：有信心周一恢復服務　頭班車前盡早公布詳情

港鐵周日（13日）發生嚴重事故，荃灣綫油麻地站一列往中環方向列車出軌「甩門」，港鐵指檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀。事發後港鐵服務大受影響，其中佐敦往返荔景站的列車服務即時暫停，至晚上仍未能恢復。

港鐵於深夜再發聲明指，稱就目前狀況而言，有信心明天可恢復服務，詳情會在明天頭班車前盡早公布。



▼11月13日晚，港鐵公布列車出軌初步調查結果▼



港鐵指初步發現，列車第一卡車轆及第一個轉向架偏離路軌，路軌旁亦有金屬設備損壞。工程人員正全力進行復修工作，列車已於晚上移離現場。公司正進行各方面檢查，並會就事故原因進行深入調查。港鐵又指十分重視事件，已就事件展開深入調查，並已通報機電工程署及運輸署，就事故為乘客帶來不便深感抱歉。

港鐵荃灣線一列列車11月13日油麻地站出軌，消防員進入路軌調查，可見現場十分凌亂，料由於事故造成。（潘焯鴻 Jason Poon Facebook影片截圖）

港鐵公司車務總監李家潤於周日晚上交代進展時指，初步調查發現列車與底旁金屬結構裝置有碰撞導致列車偏離，會於晚上收車後再進行詳細調查。李家潤指人員正盡力掌握需要維修位置及所需時間，今晚收車後會加強維修力量。工程人員經過搶修後將第一車卡轉向架移正，並於晚上10時許將列車移離月台，運往荃灣車廠檢查。