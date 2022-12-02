灣仔縱火兇案｜火場曝光　單位嚴重焚毀　窗框燒至變形玻璃盡碎

灣仔金樂大廈昨日（1日）發生奪命火警，起火單位內的89歲姓劉男住戶燒成焦屍，身旁有一把刀，其53歲的兒子在廁所昏迷，送院搶救不治。警方發現二人胸口皆有刀傷，單位內有兩樽助燃劑，案件列作謀殺、自殺及縱火，正了解其家庭狀況。

記者今早（2日）到起火單位視察，發現起火單位嚴重焚毀，屋內遺下大量被焚燒過的家具及雜物，部分物件幾成灰燼，窗框亦燒至變形，玻璃盡碎。屋內的木門及門框燒成至炭黑色，風扇罩、鐵罐亦燒至扭曲變形，牆身及天花嚴重熏黑，並傳出燒焦氣味。



起火單位嚴重焚毀，屋內遺下大量被焚燒過的家具及雜物。（羅敏妍攝）

警方昨日交代案情，指89歲姓劉男子在起火單位居住超過30年，單位一梯兩伙約300呎，一廳兩房。劉翁在房間被發現，頭向上，身旁有利器，心口有2厘米刀傷。據了解，該把利品為一把約長25厘米的西式餐刀。



死者的53歲兒子昏迷送院，經搶救後不治，他近心口位置亦有一處約1厘米的刀傷，他在洗手間被發現，頭部向下。警方相信案發時只有二人在單位內，無第三者在場的證據，門窗緊鎖，無爭吵跡象。人員在現場找到兩罐助燃劑，以鐵罐盛載。

據了解，父子二人居於案發單位約30年，劉父為退休人士，由於年事已高，長期因糖尿病而臥床不起，最近更出現失禁情況，需由兒子悉心照顧，惟兒子疑因長期積累照顧年邁父親的壓力，最終導致悲劇。