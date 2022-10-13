安達臣道冧天秤｜工會促部門加快處理　籲日薪工人可另覓地盤工作

安達臣道地盤早前（9月7日）發生天秤倒塌事件，導致三死六傷，勞工處事後向承建商精進建築的多個地盤發出暫時停工通知書，停止地盤內的天秤運作。精進建築旗下的多個地盤約數百名工人一連2日（12至13日）發起示威，指天秤停擺令不同工種要停工，嚴重影響生計，要求政府盡快提出復工時間表。



建造業總工會理事長形容停工令「成個社會都付出代價」，促請部門加快處理，又指日薪工人可考慮先到其他地盤工作，以免「手停口停」；有業界人士直言：「停一日半日安全檢查冇問題，無可能話全部停哂停咁耐」，又指部分工種在短時間內轉工有困難，望政府可以提供援助。



香港建造業總工會 理事長黃平先生（盧翊銘攝）

建造業總工會理事長黃平接受《香港01》訪問指，工會留意到情況後已向勞工處了解，處方表示已進行相關檢查，但仍須等候進一步報告。黃平指事件影響不少工人，他建議日薪工人可積極尋找其他工作機會，若認為復工無期，可「去第二度開住工先」，他指不少地盤人手短缺，並舉例指若本來是紮鐵工人，應該不難在其他地盤尋找相關崗位。建造業總工會促請部門加快處理，形容「成個社會都付出代價」，他續指「起樓都有個期，到時咪要追返個期」。

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成三死六傷，消防坍塌搜救專隊出動，尋獲原先失蹤的一名工人。（鄭子峰攝）

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清指，就勞工處慣例，涉事地盤檢查較長時間是正常做法，不過在這次事件，勞工處不單止安達臣道地盤停工，連同其他精進建築旗下發展項目的地盤都停用工秤。他認為這個做法對建築工人生計影響很大，「停一日半日安全檢查冇問題，無可能話全部停哂停咁耐」。他續指， 由於地盤不同崗位要求不同技能，日薪工人若要在短時間內另覓其他地盤工作的話有一定難度，「如果你做開天坪嗰行既，就好難好急咁樣轉到工」。他指許多日薪工可能面臨手停口停的情況，望政府可以提供援助。

工聯會郭偉強認為「調查完大家都安心」，最重要是保障工人安全，他了解停工做法會影響部分工人生計，不過強調該次屬嚴重意外，調查清楚亦無可厚非。他指於工業意外後，勞工處一向循例會檢查及調查，惟過去未有先例在停工期間會對工人進行援助。