安達臣道冧天秤｜10地盤停擺工人慘　勞工處：全港天秤仍在排查

上月安達臣道冧天秤意外釀3死6傷，勞工處事後向精進建築共10個地盤發出暫時停工通知書，停止地盤內的天秤運作。停工令至今已一個多月，精進的地盤陷入停擺狀態，數百工人受影響冇工開冇糧出。本周三（13日）及周四（14日），至少有6個精進地盤發生工潮，數百工人參與示威要求復工。

《香港01》向勞工處查詢精進地盤的情況，處方回覆指有關「暫時停工通知書」仍然生效。至於上月勞福局局長孫玉菡提到的排查全港天秤的進度，勞工處則指行動仍在進行，暫時未發現有關天秤的違規情況。



上月安達臣道冧天秤意外釀3死6傷。(資料圖片）

安達臣道冧天秤意外發生至今已一個多月，當局暫時未有透露調查進展；而勞福局局長孫玉菡上月表明會針對天秤的安全問題，會對全港有使用天秤的地盤展開排查工作，確保運作安全及安裝穩妥，《香港01》早前向勞工處查詢兩項工作的進度。

對於安達臣道冧天秤意外，勞工處表示正全速進行調查，以確定意外成因，並查找有關持責者的法律責任，若調查發現有違例事項，定會依法處理。在完成調查後，處方會適當地交代調查結果。

勞工處亦指，針對全港設有塔式起重機的地盤的特別執法行動仍在進行。處方會盡快完成巡查，暫時未發現有關天秤的違規情況。有關巡查由於涉及執法部署，勞工處不宜透露詳情。

勞福局局長孫玉菡上月表明會針對天秤的安全問題，會對全港有使用天秤的地盤展開排查工作。（資料圖片）

精進10地盤停用天秤 陷入停擺

冧天秤意外發生後，勞工處及警方重案組隨即展開調查，並向安達臣道地盤發出暫時停工通知書，暫停地盤內3支天秤運作。精進建築旗下9個地盤亦被停用天秤，包括西營盤東邊街1-9號地盤、東涌100區公屋地盤、白田第十期公屋地盤、油麻地渡華路地盤、大埔第9區公屋地盤、油塘東源街地盤、屯門小秀村地盤、屯門第29區公屋地盤，以及葵涌麗祖路公屋地盤。

數百工人一連兩日示威求復工

上述10個地盤涉及公營房屋、政府建築項目，以及私人住宅項目，牽連甚廣。由於地盤因無法使用天秤，已陷入停擺狀態，數百工人因而冇工開冇糧出。周三及周四至少6個精進地盤發生工潮，約數百名工人參與示威，要求政府盡快交代復工日期。勞工處表示，有關「暫時停工通知書」仍然生效，直至處方信納他們已採取足夠安全措施消除有關危害，才可復工。