坪輋四屍滅門案土地無人繼承　近日遭拆屋鋪路　疑有人霸佔凶宅地

2009年7月，打鼓嶺坪輋五洲路附近一間鐵皮屋，發生震驚全港的四屍滅門慘案！44歲戶主譚成輝與34歲妻子唐恩義、10歲長女譚曉文及7歲幼女譚曉盈，慘遭表弟許勝其殺害。四人的屍體遭水泥埋在鐵皮屋對開空地，至案件揭發後屍體逐一被挖出，兇手許勝其因謀殺罪成被判處終身監禁。悲劇過後，13年來案發現場成為村內著名的凶宅地，鐵皮屋及土地未有人繼承，單位長期丟空，屋內長滿雜草，儼如廢墟，惟近日竟爆出霸佔凶宅土地事件，有人懷疑將譚家的部分鐵皮屋拆毀鏟走，鋪成一條行車路。



2009年坪輋五洲路一間鐵皮屋發生四屍滅門慘案，近日爆出霸佔凶宅土地事件。（香港01記者攝）

神秘男子自稱凶宅業權人 指揮工人施工

《香港01》經過深入調查，發現凶案現場有約1000呎的鐵皮屋疑遭人拆毀移平（見另稿），鋪成一條行車路。村民陳先生上月底駕車到凶宅附近餵飼流浪貓狗時，見到聲稱是凶宅業權人的羅先生在指揮一批工人施工，當時羅先生要求陳將車輛駛開，表示要將凶宅的圍板拆除。陳先生當時以為對方是業權人，遂聽從指示將車駛走。

事隔一周，陳先生重返上址卻發現面目全非，原本是鐵皮屋的位置竟開出一條行車路，他與附近村民討論時，得知羅先生並非凶宅的業權人，「（業主）死晒架啦，佢（羅先生）應該唔會係業主嚟」。（見另稿）

當年坪輋四屍滅門案轟動全城，傳媒大肆報導，由案發至審訊都令社會議論紛紛。（網上圖片）

凶宅土地疑無人繼承 業主仍為滅門案死者

《香港01》記者翻查凶宅附近多幅土地的業權及訪問多名村民，得知事件疑源自租務問題，牽涉至少4幅土地。而新鋪設的行車路則佔用了DD77 LOT 515（下稱515）、DD77 LOT 516（下稱516）及懷疑部分政府土地。根據資料，凶宅的土地地段編號為515，業權多年來未有轉手，業權人至今仍為滅門慘案的死者譚成輝，並非陳先生早前遇到的羅先生。換言之，發生凶案的515土地在這次事件中疑被人擅自佔用。

神秘男子身份為附近多幅土地的租客

而羅先生真正身份是DD77 LOT 506（下稱506）及516兩幅土地的租客，506及516均屬祖堂地。據本報取得的資料，該祖堂地的管理人多年前已將兩地一併租予皓朗發展有限公司，皓朗發展的其中一名董事亦是姓羅，與指揮工人施工的羅先生同姓。其實早於2013年，皓朗發展有限公司就曾以425萬元洽購506及516兩幅土地，只是最終未有完成交易。

圖解坪輋滅門案凶宅遭拆屋霸地開路事件。（香港01製圖）

香港01對比歷年航空圖片，發現坪輋滅門案凶宅有約1000呎鐵皮屋疑被拆毀，土地被佔用舖路。（香港01製圖）

至於羅先生為何要打凶宅的主意？據了解，羅先生其實在五洲路一共租用506、516及DD77 LOT 517（下稱517）三幅土地，當中面積較大的506被用作貨倉出租，而517則是通往506貨倉的必經之路。但517的租約於今年10月31日到期，羅先生與517的業權人就續租問題無法達成共識，故517的業權人決定收回土地，並於11月1日起用石躉封路。

事件源自租務糾紛 被封路後自行鋪車路

由於517是通往506的唯一通道，道路狹窄，若以石躉封路，大型貨車便無法出入。而517與515兩幅土地有部分接連，故村民懷疑有人為確保往來貨倉的通道暢通無阻，遂提前在今年10月底聘請工人拆毀凶案土地515的約1000呎鐵皮屋，「偷位」鋪設一條行車路，讓貨車可繼續進出506的貨倉，但有關行為就是霸佔凶宅地去開路。

記者遇羅生 追問下承認租用上址土地

《香港01》記者於10月底至11月多次到坪輋現場視察，並在11月初遇到羅先生，遂即場向他查詢開路的事宜，他初時承認於10月底鋪設行車路，記者隨即表明身份及詢問他開路原因，以及是否與506的貨倉有關時，惟羅先生即場改口說：「係…係人哋開畀我哋架嘛。」但他承認租用上址的土地。

記者續問他開路前是否已徵得業權人同意，羅先生表示：「知架知架，佢知架。」但當記者指向515的土地時，羅先生稍作停頓，僅回答：「嗱，嗰到呢（515），我就…你問返佢哋，總之我哋就無問題。」他其後再次重申：「係人哋幫我哋開（路）。」

羅生聲稱曾接觸譚家後人 但未有透露詳情

記者在羅先生離開前，再追問他如何獲得死者家屬譚家的同意時，羅先生回應指：「佢有後人嘅，嗰啲人點樣去聯絡到佢啲後人呢，呢樣嘢我唔清楚。（你有否接觸過譚家後人？）我哋梗係有啦。」惟記者詢問他接觸譚家哪些後人時，羅先生沒有回答，即時驅車離開。

記者11月初遇到羅先生，他承認租用上址土地及曾接觸譚家後人，但未有透露詳情。（香港01記者攝）

本報聯絡過517、506及516的業權人及相關管理人，517的業權人表示收回土地自用，沒有續租後已沒與羅生聯絡，不評論事件；506及516 祖堂地的相關管理人透露兩幅土地已經租予羅生多年，每年只收取租金，並無參與經營貨倉，也沒有參與拆屋鋪路一事，事件與祖堂無關。本報其後再致電羅生查詢，但未獲回應。

地政總署：懷疑佔用官地正調查 但不宜介入私人土地業權糾紛

本報向地政總署查詢有人私自鋪設行車路的事宜，地政總署回覆指，該批地段屬舊批私人農地，並無用途限制。但北區地政處其後派員到場視察後，發現有懷疑非法佔用毗連政府土地的情況，處方現正調查，處方亦會根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）張貼通知，飭令停止非法佔用政府土地，否則會採取土地管制行動。

至於事件懷疑涉及有人未經業權人同意，私自拆毀鐵皮屋及在私人土地上鋪設行車路，地政總署則回覆指，一般而言，私人土地的業權和使用糾紛應由業主自行解決，處方不宜介入。