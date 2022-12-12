霸佔凶宅地｜對比歷年航空圖　揭坪輋滅門凶案千呎鐵皮屋被拆毀

打鼓嶺坪輋四屍滅門案的凶宅地，近月疑遭人拆屋霸地開路，事件涉及多幅土地，記者透過對比地理資訊地圖網站的資料、地政總署歷年拍攝的航空圖片、Google的路況圖及實地航拍，發現上址變化驚人，並粗略計算到滅門案的凶宅有約1,000呎的鐵皮屋被人拆毀，面積佔整塊土地約十分之一，情況相當誇張。



記者使用政府「地理資訊地圖」網頁所提供的量度功能，沿地界量度譚成輝生前持有的515土地，總面積約10,492呎。

凶宅地面積逾萬呎 疑無人繼承丟空13年

坪輋拆屋霸凶宅地開路事件共涉及4幅土地，包括DD77 LOT 506（下稱506）、DD77 LOT 515（下稱515）、DD77 LOT 516（下稱516）及DD77 LOT 517（下稱517），其中 515土地業權人為滅門案死者譚成輝，至今未有更改，顯示無人承繼。記者使用政府「地理資訊地圖」網頁所提供的量度功能，沿地界量度譚成輝生前持有的515土地，總面積約10,492呎。根據政府網頁的數碼地圖及Google Earth衛星圖片顯示，2009年515土地上已有一大一小兩組鐵皮屋建築物。

凶宅地長滿雜草 鐵皮屋頂生鏽

慘案發生至今逾13年，儘管坪輋五洲路一帶都有不同程度的發展，但515土地及上面兩組鐵皮屋建築物卻無太大變動，未知是否因凶宅多年來無人接手打理，從2017年的航空圖片可見，該塊土地已長出不少植物，部分植物更茂盛至遮蓋鐵皮屋頂，而鐵皮屋頂亦有生鏽的痕跡。

歷年航空圖片：



香港01對比歷年航空圖片，發現坪輋滅門案凶宅有約1,000呎鐵皮屋疑被拆毀。（香港01製圖）

2022年記者航拍圖片



凶宅的大鐵皮屋建築物有一半部分已消失，懷疑被人拆毀，而鐵皮屋附近的一大片植物更被鏟走。

翻查2021年12月、2022年1月及2022年2月三次航空圖片，凶宅土地除植物生長得更茂盛外，整體也無大分別。但記者在今年10月底，即疑拆屋霸凶宅地開路事件後，到坪輋五洲路實地航拍時，卻發現凶宅的大鐵皮屋建築物有一半部分已消失，懷疑被人拆毀，而鐵皮屋附近的一大片植物更被鏟走。

疑被拆毀的鐵皮屋面積逾千呎 佔土地總面積十分一

記者對比地政總署歷年拍攝的航空圖片及本報實地航拍的圖片，再使用政府「地理資訊地圖」內的量度功能，沿地界及以往鐵皮屋所在的位置量度，粗略量度出被拆毀的鐵皮屋面積約為1,134呎，即515土地有逾十分一面積被人佔用，霸地情況相當猖獗。

記者再用地理資訊地圖的量度功能，粗略量度出被拆毀的鐵皮屋面積約為1,134呎，即515土地有逾十分一面積被人佔用。

《香港01》向地政總署查詢上述4幅土地的性質及用途，獲回覆指該批地段屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物（已登記寮屋除外）。此外，根據「法定規劃綜合網」顯示，506、515及516的用途均屬露天貯物（OS），當中506已被用作貨倉之用。

類似的新界土地通常都會被業權人出租作停車場或貨倉等，部分土地亦有價有市，例如 515 毗鄰的DD77 LOT 510、513、514三幅土地，現時是泊滿大型貨車的車場，該三幅土地總面積約40,400呎，於2017年以5,400萬元成交。