霸佔凶宅地｜施工現場遺拜祭香燭　村民聞訊斥不尊重死者

打鼓嶺坪輋發生懷疑霸佔凶宅地事件，四屍滅門凶案現場疑有人拆屋霸地開路，《香港01》記者於10月31日曾到場採訪，發現新鋪設的行車路仍遺下拜祭用的蠟燭。據了解，工人在施工當日曾在場進行拜祭。對於凶宅部份土地疑被霸佔，坪輋村村民亦議論紛紛，有村民認為此舉對死者一家毫不尊重，有人則不值拆屋霸路者所為。



村民劉先生指，10月底見到有人到上址測量，其後開始拆毀發生凶案的515土地上的建築物。村民指凶宅荒廢已久，有人到場施工並不尋常，當中在場打點工程的羅先生更聲稱已購得515土地，是該處的業權人。村民對有關說法感到驚訝，「業主死咗咁耐，你（羅先生）話買咗，我哋梗係查吓」，豈料村民查冊後發現515的業權人仍為滅門慘案的死者譚成輝。劉先生直言：「（515）仲係原業主，你有乜可能拆人間屋先得架？就算無人住你都無權拆，你即係講大話啦。你話買咗，買咗有乜可能唔轉名先？無啲咁嘅道理啦。」

村民劉先生指10月底見到有人到上址測量，其後有人拆毀515土地上的建築物。（香港01記者攝）

此外，羅先生曾向村民表示已聯絡譚家後人，惟劉先生抱有質疑，因譚成輝的母親已去世多年，生前未有透露譚家何人繼承該塊土地。劉指村民曾嘗試向年長的村民查問譚家是否尚有後人，「我哋梗係想通知（佢哋）有人搞你間屋」，但始終遍尋不獲，劉先生質疑：「你姓羅呢個，有乜可能聯絡到佢哋後人？」

龍哥（右）與另一村民談論霸佔凶宅地事件。（香港01記者攝）

村民龍哥表示，遭到破壞的土地正是滅門慘案的凶宅，土地業權屬譚家所有。他認識譚氏一家，小時候曾到譚家附近玩耍，並稱呼譚的母親為「大聲婆」。龍哥表示，譚家一家四口被謀殺後已無人繼承，而「大聲婆」亦已離世，「無啦，無人返嚟啦，啲草都生晒。」

龍哥續指，當年滅門慘案後，村民夾錢為死者一家舉行法會超渡亡魂，對於有人破壞該鐵皮屋感到震驚，並指此舉對死者一家毫不尊重。

圖解坪輋滅門案凶宅遭拆屋霸地開路事件。（香港01製圖）