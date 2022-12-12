霸佔凶宅地｜滅門凶宅丟空13年成靈探熱點　兇手許勝其疑今年病逝

打鼓嶺坪輋四屍滅門案令人不寒而慄，戶主譚成輝一家四口慘被殺，鐵皮屋及土地疑無人繼承，自2009年起至今丟空13年，由於無人打理，花園長滿雜草，儼如廢墟。當年此案轟動全城，由案發至審訊都令社會議論紛紛，及後餘波未了，坊間更流傳穿鑿附會的靈異事件，令凶宅增添恐怖色彩。近年網絡上有博客、YouTuber多次談論這宗滅門案，甚至有人組團到凶宅靈探。2016年就有靈探團進入凶宅實地視察，從網上影片中可見，單位內有大批傢具、衣服及雜物散落四周，氣氛冷清。



近年網絡上有博客、YouTuber多次談論這宗滅門案，當中有靈探片段。（網頁截圖）

至於案發時43歲的兇手許勝其，於2010年因三項謀殺罪及一項誤殺罪成，依例被判終身監禁，據知他今年8月已因病去世。懲教署於8月9日發稿，指赤柱監獄一名55歲男囚犯當日在公立醫院病逝，並指他患有肝癌，一直接受院所醫院和公立醫院治療。懲教署指，該名囚犯於2010年11月因謀殺罪而被判入獄。

翻查資料，2010年11月本港有2名謀殺案的兇手被判罪成入獄，其中一人就是許勝其，以他當年43歲、入獄12年計算，即已55歲，年齡與懲教署新聞稿所指的囚犯吻合。

懲教署於8月9日發稿，指赤柱監獄一名55歲男囚犯當日在公立醫院病逝。

坪輋四屍滅門慘案發生於2009年7月，當時香港中文大學44歲職員譚成輝無故缺勤，同事遂致電查詢，豈料接聽電話的卻是語帶鄉音的男子，他聲稱是譚成輝的表弟，並指譚一家已去東莞旅行。譚的同事感到可疑，擔心其安全而報警求助。

警方接報後到譚成輝位於坪輋的住所了解，發現屋內有血跡，調查後揭發了譚成輝不知去向，其34歲妻子唐恩義、10歲長女譚曉文及7歲幼女譚曉盈亦同告失蹤。警方向附近村民查問及深入調查，終在五洲路附近一間石屋拘捕譚成輝的43歲表弟許勝其，許其後和盤托出案情，承認殺死譚成輝一家四口。

當年此案轟動全城，傳媒大肆報導，由案發至審訊都令社會議論紛紛。（網上圖片）

警方調查發現，譚成輝和許勝其原本關係不錯，許經常持雙程證往返內地及香港，為譚維修鐵皮屋賺取外快。直至2009年7月5日，許勝其造訪譚家，向譚成輝借錢起祖屋，惟遭譚拒絕。許一怒之下用生果刀刺向譚的頭、腹、背等多個部位，將譚殺死。許逞兇後，再以電線綁起當時在屋內的唐恩義、譚曉文及譚曉盈，並先後焗死或勒死三人，最後掘坑埋屍。

惟許勝其在法庭否認罪行，更聲稱與表嫂唐恩義有染，被譚發現才發生爭執。陪審團最終裁定許勝其謀殺譚成輝、唐恩義及譚曉盈罪成，另誤殺譚曉文罪成，依例判處終身監禁。法官指許以與表嫂有染作辯護理由，說法荒誕。

圖解坪輋滅門案凶宅遭拆屋霸地開路事件。（香港01製圖）