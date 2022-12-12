霸佔凶宅地｜私人土地霸12年可申逆權侵佔　大律師：無乜嘢可以做

對於坪輋村四屍滅門案的凶宅地在丟空多年後，疑被人私自拆屋霸地開路，《香港01》向大律師查詢相關法律問題，大律師陸偉雄表示，其實新界有許多荒廢的私人土地，因業權人早已移民，根本無人打理，不排除有人趁機霸佔土地。即使有證據顯示有人霸佔私人土地，亦只屬私人土地紛爭，政府一般不會處理這類業權糾紛。陸偉雄指，業權人如有發現，可向土地審裁處申請收回土地，收地後可圍封土地，確保無人再霸佔；至於土地如無沒有繼承人，而同時又遭人霸佔，大律師則坦言：「無乜嘢可以做到。」



圖解坪輋滅門案凶宅遭拆屋霸地開路事件。（香港01製圖）

陸偉雄以今次坪輋村凶宅地為例，由於土地無人繼承，又無人「認頭」，該幅土地已可被視作荒廢土地。若果真的沒有繼承人出現處理霸地問題，霸佔人在佔用土地超過12年，甚至可以申請逆權侵佔。

逆權侵佔需符合多個條件

陸偉雄解釋，逆權侵佔私人土地所需的時間為12年以上，侵佔政府土地則要60年以上，然而這只是申請逆權侵佔的基本門檻，申請人亦要證明他是持續及不受干擾地佔用土地。簡而言之，即侵佔土地期間，如佔用人曾經收到業權人的律師信，或業權人提出收回土地，已經屬於受干擾，即使佔用人再「賴死唔走」，法庭亦不會受理。

此外，佔用人要實際管有該塊土地，以及在佔用的土地上有一定作為，包括用圍板圍封、加裝門鎖、向水務署申請水喉，駁電、耕種，甚或起屋等，令佔用後與侵佔前有所分別，以坪輋村為例，佔用人鋪了一條行車路已有付出，「鋪咗路，改變了荒廢土地的用途，已經算是有一定作為。」

陸偉雄表示，理論上政府是有權收回荒廢且無人繼承的私人土地，但實際上不會貿然行使該權力。陸偉雄舉例解釋，如政府將荒廢多年的私人土地收回，萬一業主的後人從外國回港繼承資產，就會向政府討回土地，屆時會衍生更多官司及紛爭，因此他形容：「100單都唔會有1單（收回私人土地）。」

陸偉雄解釋，政府通常因公共用途及發展才會引用第124章《收回土地條例》去收回私人土地，例如發展新界等。他指如有證據顯示凶宅的位置，正位於政府規劃上要開發的範圍，政府才會跟進，「如果該塊地又唔係政府想發展，又無後人繼承，又被人霸佔當中，簡單嚟講，無乜嘢可以做到」。

被問到拆屋鋪路是否涉及刑事毀壞？陸偉雄指，涉事土地上原有的房屋遭人無故拆毀，從法律而言當然屬於刑事毀壞，但陸偉雄表示現時是沒有實際擁有人，即沒有屋主或地主出來追究、報警及指證，執法部門未必會主動跟進，「即使有罪行，只係會不了了之」。陸解釋，就算警方將來要檢控，最終也要找出屋主或地主上庭作證，「但無屋主或地主，告嚟都嘥氣。」