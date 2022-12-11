慈樂邨倫常案｜照顧者被動難自救　社工：資助有限制　識別靠外展

本港10天內發生兩宗照顧者壓力爆煲引發的倫常命案，令人反思現時照顧者支援服務是否有不足之處。有社福界人士稱，政府現時計劃推行的照顧者支援政策不夠全面，服務亦宣傳不足，令很多人不知道現行的社區服務，間接令這些照顧者沒法得到適切援助。



社工：津貼有一定限制和門檻

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，政府現時計劃推行「照顧者為本」政策，包括加強經濟援助丶熱線和暫託服務等，照顧者壓力可得到適當舒緩，但仍未足以應付以照顧者為對象的服務需要，例如津貼有一定限制和門檻，「例如身體去到邊個狀態先可以攞到津貼，未病到一定程度都唔可以攞，或者攞緊其他津貼亦唔合資格，但好多呢種唔合資格嘅人其實都好急需幫助」。他認為現時應整存對照顧者的一站式服務，提供照顧知識，放寬門檻和資格。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為現行政策未「以照顧者為對象」。（資料圖片／盧翊銘攝）

未有照顧者政策推行 靠社福之間的自發活動

香港婦女中心協會署理總幹事葉藹樺亦指出，現時對照顧者的支援，主要是靠社福之間的自發活動，中心自行調撥資源或找義工進行，可謂「單打獨鬥」。

津貼支援類別單一 有時限性

除了津貼不足夠，葉藹樺補充現時津貼支援只偏向某幾個類別的照顧者，如老人丶殘疾等的照顧者，而另一類別如兒童照顧者或「SEN」（特殊教育需要）的照顧者則未知資格，「有見過家長因為照顧小朋友太激心，上吊自盡。」她續指，有些支援更有時限性，受助的照顧者會擔心無法長久得到支援。

大眾應提高警覺 社福多作外展

葉藹樺續指，社區裏鄰居「全部閂埋門」，好少知道鄰居狀態。但市民平日可以留意鄰居會否有吵鬧聲音。「如有鄰居好多日冇出街，撳一下門鐘，都叫行出第一步。」

她認為，社福機構目前需要多作外展，大力宣傳，如派單張入信箱或座頭。「有啲有照顧者都未必知自己係有需要援助的照顧者，社福機構應主動出撃搵佢地出嚟。」

她指，最重要是大眾的警覺性，大眾不知道有這些服務，例如社福熱線等，令他們陷入無助的困境，認為自己別無選擇，造成慘劇。