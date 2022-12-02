灣仔縱火兇案｜照顧者壓力爆煲　社聯倡設24小時求助熱線

灣仔金樂大廈昨日（1日）的奪命火警，53歲兒子疑照顧長期病患的八旬老父，致壓力爆煲，弒父後放火及自殺，結果釀成兩死悲劇。事件再次令人關注社會對照顧者的支援不足，業界希望當局設24小時熱線，為照顧者提供集中性的資源和情緒支援。註冊社工亦提醒照顧者，要留意自己的情緒，適時尋求協助；照顧者身邊的家人及朋友，也要有所警惕。



灣仔命案中的89歲男死者，手術後大小便失禁，要53歲兒子全天候照顧；兒子曾經向移民外國的胞弟透露抑鬱、壓力大。香港社會服務聯會總主任 （家庭及社區）陳曉園指出，照顧者要獨力照顧長期病患的家人，喘息空間不足，「除咗照顧，就係照顧」，要是自身身體和情緒有變化，會令照顧工作百上加斤，成為高危照顧者。

雖然有部份機構提供緊急暫托服務，但照顧者要查詢相關的服務也相當困難，他們大部份的時間，已經花在日常照顧上，根本沒有時間處理；部份照顧者本身也是長者，對煩瑣的申請手續更感苦腦，相關服務也可能因為地區不方便，設施不配合等而未能使用。

她希望當局為照顧者設24小時熱線，成為資料集中點，讓照顧者方便查詢，同時也可以提供即時的安慰。

53歲男子疑壓力爆煲，弒父後縱火自殺，釀成兩成悲劇。

另外，註冊社工梁梓敦提醒照顧者「要識得搵人幫」，要警覺自己的情緒變化，「唔好覺得自己一定得，或者覺得只有自己做到，其他人幫唔嚟，要放輕少少照顧既責任」，「最緊要佢哋（照顧者）肯出聲，我哋先幫到，否則閂埋門，唔知有依個需要」。

另外，照顧者的家人和朋友亦很重要。梁認為「去到咁盡（謀殺、自殺），好少係突然出現，應該積壓咗好耐」，親友要是知道照顧者感到困窘，即使無法幫忙，也可以陪他搵專業人士求助。

近年不少港人移民，年長的父或母親要獨居，或是由一名子女照顧。梁建議，子女們宜作出長遠規劃，例如聘請家傭，或是安排入護老院。