東涌車禍｜職業死亡意外2死1重傷　工權會﹕港無道路清潔安全指引

東涌今晨（16日）發生奪命車禍釀2死1危殆9傷，死傷者為清潔公司職員及工人，當時正進行掃除落葉工作，為本港自周二（13日）至今，連續四日發生的第四宗職業死亡意外。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文及多名職員現正在醫院協助事故中傷亡的工人及其家屬，初步指兩名死者、昏迷女工以及另外三名受傷清潔工，均受聘於耀發環境服務有限公司，為食物環境衛生署外判清潔公司。而黃姓女清潔工則仍然昏迷，留醫深切治療部。



客貨車前方則有6名身穿反光衣的工人在路旁打掃。

工權會指出，根據網上流傳的行車記錄器（「車Cam」）片段，事發前密斗貨車車尾只放置了一個藍色箭嘴指示牌，並未有擺放俗稱「雪糕筒」的交通圓筒示警，而在車前打掃的6名工人都有身穿反光衣。

現時香港並無清晰的道路清潔安全指引，令不少從事清潔服務的僱主及僱員都輕視了在行駛中的道路進行清潔的危險性，認為應設立「道路清潔安全指引」。會方指，道路清潔工作與道路工程的性質類近，可參考道路工程的安全守則，包括設置工程車、護航車、緩撞裝置，另需擺放適當和足夠的警告閃燈、交通圓筒、交通標誌、指示燈以及護欄等，用以劃分工作範圍，以清楚提醒其他駕駛者前方正進行清潔工作，以減低發生事故的機會。

工權會重申，事故中死傷者之僱主雖為食環署外判清潔公司，然而外判工作不等於外判責任，食環署作為環境衛生之負責部門，在監管清潔工作水平及相關職工安全上實責無旁貸，必須確保外判公司有切實執行安全工作程序。工權會現嚴正要求食環署、耀發環境服務有限公司及龍運巴士盡力協助意外中的死傷者及其家屬，工權會亦會繼續跟進及提供適切支援。

52歲客貨車司機送院搶救，但最終不治。 （蔡正邦攝）