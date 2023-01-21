上水屠房奪命意外｜死者為香港生豬肉工會理事　黃國：佢好有威信

昨午（20日）上水屠房罕見慘劇，六旬資深屠房主管在電擊豬隻時被踢中跌倒，手上切肉刀誤傷腿部動脈，傷重不治。立法會議員兼工聯會理事長黃國接受《香港01》查詢時指，死者為工聯會「香港生豬肉食業職工會」理事，雙方在工作上相交甚篤，對其死訊感到既錯愕又難過，「佢（死者）好熱心工作，好肯幫工友，好有威信！」年近歲晚痛失摯親，死者妻子悲痛欲絕，黃國指工會已接觸家人，會提供慰問金予以協助。



慘劇發生後，黃國在社交平台表示「非常痛心」，並提醒僱傭雙方切勿對職安問題鬆懈，減少意外發生。他接受《香港01》查詢時表示，死者為工聯會「香港生豬肉食業職工會」理事，為業界資深的「老行尊」，多年來雙方經常在工作上碰頭，大讚對方認真盡責、樂於助人、受人尊敬，「佢（死者）好熱心工作，好肯幫工友，好有威信！」

黃國表示，昨日驚聞噩耗後，感到錯愕又難過，「好突然，好傷心，好難過！」他其後亦有向工會了解事件，並指工會於昨日已接觸死者妻子，今日亦會再探望家人，並會提供慰問金等適切協助。

此外，香港生豬肉食業職工會亦對慘劇感到震驚和遺憾，並對工友家屬致以最深切的慰問，將會全力協助工友家屬。該會呼籲所有工作及僱主注意環境安全，並促請勞工處徹底調查意外原因，公佈調查結果；同時希望政府加大力度推廣職業安全健康意識和知識，保障工作安全健康，防止意外發生。

事發於昨午近1時，入職24載的姓蔡（61歲）屠房男主管，在上水屠房電擊一頭豬隻約3秒後，左手手持40厘米長切肉刀準備屠宰，期間已被電暈的豬隻懷疑驚醒掙扎，蔡被豬蹄踢中跌倒，手上利刀誤傷左後膝的動脈位置。他初時仍然清醒，向同事求助及講述事發經過，最終疑因失血過多，送院搶救後不治。