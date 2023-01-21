上水屠房意外｜遺孀嘆過年屠豬量增2000隻　亡夫加班人手屠宰出事

周五（20日）上水屠房發生罕見慘劇，61歲屠房主管蔡亞翁在屠宰豬隻時，被電擊後甦醒的豬踢中跌倒，手上切肉刀誤傷腿部動脈，傷重不治。死者為工聯會其中一名理事，工聯會多位立法會議員今日（21日）接觸遺孀家屬，從妻子口中得知，由於應付農曆新年豬肉市場，死者需加班工作，甚至由機器改為人手屠宰，工會促業界增添儀器。工聯會已向遺屬送上慰問金及協助申請工聯會意外保險。



工聯會多位立法會議員今日（21日）接觸遺孀家屬．（立法會議員工聯會理事長黃國Facebook）

過時過節屠豬量由3000增至5000隻

工聯會立法會議員郭偉強今日（21日）聯同多位工會代表接觸遺孀，蔡太對意外感到傷心難過，她透露，由於過時過節，供貨應市需求增加，屠宰量由每日3000隻，增至5000隻，質疑儀器不足。因此機械生產線未能應付，須人手屠宰，死者原本當值夜班，亦須加班額外工作。

早前業界人士指，人手屠宰過程中，電擊以及放血屠宰的工序，須兩人處理，惟事故中只得死者一人工作，令人關注人手不足的問題。郭表示，僱主對工作環境心裏有數，工聯會將繼續與上水屠房承辦商聯絡，跟進意外，協助家屬處理死者身後事。

蔡太盼社會尊重屠宰業前線勞工的辛勤

立法會議員兼工聯會理事長黃國在Facebook發文表示，年三十晚是一家人齊齊整整共聚歡渡新年的喜慶日子，意外對蔡太一家而言，則是悲痛欲絕。工聯會已送上慰問金以及協助申請工聯會意外保險。他引述蔡太所指，對一些涼薄、不公平的言論感到很不開心，她形容屠房工作辛苦，環境差，前線勞工有時要經常加班，特別是過年過節。他們辛勞拼命工作都是希望大家有豬肉食，讓家人的生活過得好一點，希望社會尊重前線勞工的辛勤。

事發於昨午近1時，入職24載的蔡亞翁（61歲）屠房男主管，在上水屠房電擊一頭豬隻約3秒後，左手手持40厘米長切肉刀準備屠宰，期間已被電暈的豬隻懷疑驚醒掙扎，蔡被豬蹄踢中跌倒，手上利刀誤傷左後膝的動脈位置。他初時仍然清醒，向同事求助及講述事發經過，最終疑因失血過多，送院搶救後不治。據了解，蔡亞翁與妻子育有一對兒子，兩人已出身。