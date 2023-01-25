坪洲開槍案｜機動部隊地氈式搜回彈頭　開槍警重返坪洲助查

大年初三「赤口」坪洲警員開槍案，上門處理嘈音投訴的高級警員被菲律賓籍男子叉頸，連開3槍分別擊中其肩、手及腰部。機動部隊抵達坪洲地氈式搜尋彈頭，終在今日（25日）清晨近7時搜出最後1粒彈頭。與此同時，2名涉事警員包括開槍男警，經檢查後離開醫院返回坪洲協助調查。水警總區重案組亦都到場搜證。



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2名警員大年初三「赤口」晚上10時許，到永安街6號3樓1個劏房單位處理噪音投訴，期間1名菲律賓籍男子情緒激動，「叉頸」追打警員。2人由大廈扭打至街頭，警員被叉頸險昏厥，動用胡椒噴霧無果，連開3槍分別擊中男子肩、手及腰部。

現場消息指，其中2槍自菲籍男的肩及手穿出，遺落永安街，機動部隊人員地氈式搜查尋回；另1槍子彈則隨他經政府飛行服務隊直升機，前往東區醫院。據了解，中槍菲籍漢43歲，持有香港身份證，送院時仍然清醒。與中槍漢同行的菲籍男子涉嫌「阻差辦公」及「襲警」被捕，其後被帶返現場調查。據知兩人分別從事維修業及開店舖。

2名受傷警員則為扭傷，並無大礙，經即場治理後於年初四（25日）凌晨1時許，由直升機送院，其中開槍警員需臥擔架床入院；另一名警員則坐輪椅入院。至清晨6時半，2名警員經水警艇重返坪洲，先回警署協助調查。

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劏房單位現場已經解封，據了解，上址有3名人士居住，事發時邀約朋友在屋內燒烤及飲酒，當時共有4男4女在屋內，暢飲威士忌及啤酒狂歡。附近雜貨店老闆回憶事發情況，指聽到「幾下澎澎聲」，初時以為放炮仗不以為然，後來多人聚集圍觀，出來觀看才知道發生開槍案。

他形容單位多為菲律賓人出入，他們多在愉景灣工作，一般假期「就嘈啲啦」。

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