片段曝光｜坪洲開槍警述經過稱「無辦法」　友人跪地向警道歉

坪洲昨晚（24日）發生警員開槍案，2名警員上門處理噪音投訴期間，其中一人被一名43歲菲裔漢叉頸施襲，警員連開3槍打中其腰及手部，菲漢目前情況仍然危殆。



再有現場片段於網上曝光，開槍男警於事發後向同袍講述經過，包括表示被疑犯叉頸、推跌及窮追，「我無辦法呀……即刻攞槍」。另外一名疑為菲漢友人的非華裔男子向開槍男警跪地道歉，被其他警員要求退後。



網上片段拍得，於開槍案發生後多名警員到場增援，而中槍菲漢仰臥在地，當時仍有意識不時郁動手部及張望，另一名非華裔漢則向開槍男警跪地道歉，抱拳多次表示「唔好意思」，其後被另一名警員要求退後及照顧其受傷友人。

開槍男警其後又向同袍講述經過，「佢一開門就叉住我條頸，不斷咁叉住，推咗我落地下，跟住我走佢仲追住我……跟住我再見到佢，又叉住我條頸，我無辦法呀……即刻攞槍」。其他警員並致電報告發生開槍案，一名事主受傷並要求救護車到場。

另一段片段拍得，多名消防及救護員到場，為受傷菲漢進行急救，包括包紥手臂槍傷，菲裔漢當時亦面露痛苦神情。

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水警總區刑事部署理警司歐陽基今日講述案情時，形容中槍男子「米八咁高，身型魁梧，行為兇殘」，懷疑受酒精影響，持續向軍裝警員施襲。遇襲警員頸有血印，在生命受到威脅或身體受到嚴重傷害下，加上口頭警告無效於是向菲漢開3槍。歐陽基又指，由於對方持續向軍裝警員施襲，警員根據使用武力守則，評估施襲程度及生命受威脅程度後，認為「使用槍械係應該嘅。」