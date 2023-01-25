坪洲開槍案｜警查案遇襲開三槍　菲籍漢全中三槍送院　另兩警受傷

離島坪洲發生警員開槍案。大年初三「赤口」（24日）晚上10時許，據報警方在坪洲永安街處理噪音投訴案件期間，遇上南亞裔人士襲警。現場消息稱，一名警員連開三槍，全部命中一名菲律賓籍男疑犯，包括腰、手部位，疑犯其後由直升機吊送往港島東區醫院搶救；案中另有兩名警員受輕傷，由直升機吊送往港島律敦治醫院治理。事後大批警員封鎖現場調查，據悉另外拘捕1名男子，並帶走2男3女助查。



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現場永安街6號一劏房單位。據了解，上址有3名人士居住，事發時邀約朋友在屋內燒烤及飲酒，當時共有4男4女在屋內，暢飲威士忌及啤酒狂歡。警方曾於晚上約8時接獲噪音投訴報案；及後再於晚上10時許接獲報案，惟兩名警員登門處理期間，被其中兩名菲律賓籍男子襲擊，其中一人情緒激動，「叉頸」追打一名高級警員，將其半推半撞沿樓梯打至街上。該警員動用胡椒噴霧無果，最終開三槍全部擊中疑犯。

據了解，中槍菲籍漢43歲，持有香港身份證，其左肩及手中兩槍、腰中一槍，送院時仍然清醒；另一名被捕男子同為菲籍，兩人分別從事維修業及開店舖。兩名受傷警員則為扭傷，並無大礙，經即場治理後，於年初四（25日）凌晨1時許，由直升機送院，其中開槍警員需臥擔架床入院；另一名警員則坐輪椅入院。

根據目擊者的影片可見，疑犯於中搶後倒地，痛苦呻吟，可見其腰近臀部位置浴血；同時亦有一名警員倒臥旁邊，當時情況未明。在場有警員表示：「永安街、永安街，（傷者）左邊hip位（髖近臀部）中咗槍，清醒，麻煩call白車盡快過嚟，菲律賓人。」事後大批小艇分區（Small Boat Division 縮寫：SBDIV）警員身穿避彈衣、荷槍實彈在場搜查，情況緊張。

開槍警員臥搶架床送往律敦治醫院治理。（黃江奇攝）

一名警員坐輪椅送往律敦治醫院治理。（黃江奇攝）