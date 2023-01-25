坪洲開槍案｜2007年起19宗警員開槍　疑犯5死6傷　2018年後佔12宗

甫踏入兔年數日，坪洲便於大年初三「赤口」（24日）發生警員開槍案。翻查資料，除了2019年反修例運動期間多宗警員開槍案件外，自2007年至今一般情況下，連計昨晚一宗，最少發生19宗警員開槍制服疑犯案件，疑犯合共5死6傷；另有1名疑犯最後吞槍自殺。而其中12宗在2018年後發生，過去數年間，只有去年沒有發生同類事件，詎料2022年剛過不久，又再傳出警方槍響聲。



▼2019年3月16日▼ 警方於油麻地佳寶超市擊斃斬人刀手



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雖然過去數年警員開槍案件明顯增多，但死亡的只有2019年「佳寶案」的疑犯，再之前有疑犯被擊斃，已追溯至2014年、2012年、2009年、2007年。2019年3月16日，一名54歲男子持刀斬傷油麻地佳寶超級市場50歲男經理，衝鋒隊（EU）警員制止期間，開一槍擊中疑犯左邊腹部，他送院搶救後證實死亡。

除了「佳寶案」，近年較轟動的，莫過於2018年首位女警開槍事件。當年11月7日，一名裝修工在港鐵深水埗站向兩名警員揮舞𠝹刀，一名女警開槍將其制服，疑犯腹部中槍受傷。

▼2018年11月7日▼ 首宗女警開槍案 港鐵深水埗站內擊傷𠝹刀男



而在過往的警員開槍案中，不少為制服可疑車輛，大多將車上人等一網成擒。最近一宗於2021年4月8日，一輛私家車於吐露港公路被警方揭發行車證過期後逃走，雙方狂飆逾8公里至沙田威爾斯親王醫院對開時，私家車欲撞開路面其他車輛，追至的交通警長開槍擊傷司機右肩將其制服。

另外，2019年5月12日，警方在屯門公路截查一輛可疑平治私家車時，該車逃至友愛邨愛智樓停車場，法籍司機企圖撞向警員。一名警署警長連開三槍，擊中平治車尾擋風玻璃及司機左前臂。

▼2021年4月8日▼ 警方吐露港公路開槍擊傷可疑車司機



▼2019年5月12日▼ 屯門可疑平治逃走 法籍司機警員開槍擊中制服



▼自2007年起警員開槍案（不包括反修例運動期間案件）



2023年1月24日：兩名警員於坪洲永安路一單位處理噪音投訴時遇襲，其中一名男警被「叉頸」追打跌倒，連開三槍全部擊中菲律賓籍男疑犯，他手、腰中槍送院。

2021年4月8日：一輛私家車於吐露港公路被警方揭發行車證過期後逃走，雙方狂飆逾8公里至沙田威爾斯親王醫院對開時，私家車欲撞開路面其他車輛，追至的交通警長開槍擊傷司機右肩將其制服。

2021年2月3日：大埔富亨邨一輛私家車疑避查，企圖衝向警方，一名警員開一槍擊中私家車擋風玻璃制止，當場拘捕2男1女。

2020年4月3日：4名刀匪行劫及搶走一輛「白牌車」，逃至大埔康樂園路時圖撞向警方，有警員開一槍打中右車身，最終成功將4人一網成擒。

2019年12月3日：警隊刑事情報科「Hit Team」搗破巨額行劫案，可疑私家車圖撞警方，警員開一槍打中私家車A柱，拘捕7人，無人受傷。

2019年11月6日：便衣警於葵涌葵和路反爆竊期間，發現兩名賊人盜取車牌，期間開三槍制服1男，該男子身中兩槍被捕。

2019年6月15日：一輛私家車違規在新元朗中心地下雙黃線落客，被巡經交通警發現，企圖駕車撞向警員。警員連開兩槍制止。

2019年5月12日：警方在屯門公路截查可疑平治私家車時，該車逃至友愛邨愛智樓停車場，法籍司機企圖撞向警員。一名警署警長連開三槍，擊中平治車尾擋風玻璃及司機左前臂。

2019年3月16日：油麻地佳寶超級市場內，一名54歲男子持刀斬傷超市50歲男經理，衝鋒隊（EU）警員制止期間，開一槍擊中疑犯左邊腹部，他送院搶救後證實死亡。

2018年11月7日：一名裝修工在深水埗港鐵站向兩名警員揮舞𠝹刀，一名女警開槍將其制服，疑犯腹部中槍受傷。此為首位女警開槍案件。

2018年8月30日：一名警長在大埔林錦公路開槍制止偷車案，無人受傷。

2018年7月31日：警方於屯門制止可疑私家車時，反黑組探員開槍擊傷司機右腳，事後疑犯逃脫，其後自行求醫。

2016年10月2日：兩批南亞裔人士於油麻地白加士街與南京街交界持刀毆鬥，兩名警員共開四槍制止，一名南亞漢大腿受槍傷。

2016年2月8日：旺角騷亂期間，一名交通警在旺角鬧市中向天開了兩槍示警，無人受傷。

2014年6月5日：「𡃁模」李悅彤父親李德仁，於啟晴邨開槍擊斃鄰居，警員連開兩槍制止。李父開一槍還擊，其後疑吞槍自殺身亡。

2014年5月5日： 21歲男子何世通前往藍田康雅苑尋找離家出走的妻子，期間情緒激動，在警員前亮出鎅刀，遭警員連開三槍擊斃。

2012年5月11日：一名交通警巡經青山道時，目睹5名黑幫刀手追斬一男子，擎槍警告無效後，被其中一刀手揮刀相向，交通警開槍將其中一名36歲兇徒郭永基擊斃。

2009年3月17日：警員在何文田配水庫調查滋擾案時，遭南亞漢Limbu襲擊，以警棍及胡椒噴霧制止無效後，連開兩槍將其擊斃。

2007年1月4日：警員在天水圍石埗村截查一名男子時遇到反抗，疑犯用菜刀襲擊警員，警員負傷開兩槍，將47歲疑犯申常忠擊斃。