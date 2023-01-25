坪洲開槍案｜菲漢叉警頸中3槍　警：同事生命受威脅使用槍械應該

大年初三「赤口」坪洲警員開槍案，2名上門處理噪音投訴警員遇到反抗，其中1名警員被菲律賓籍男子叉頸，該名43歲菲漢其後遭連開3槍制服。警方交代案情指，該名菲漢用手「好大力捉住同事條頸」，造成血印，形容他「米八咁高，身形魁梧，行為兇殘」，認為「警員使用槍械係應該嘅。」至於菲漢是否持其他武器施襲，警方仍在調查中。



警方交代案情指，該名菲漢用手「好大力捉住同事條頸」，造成血痕，形容他「米八咁高，身形魁梧，行為兇殘」，認為「警員使用槍械係應該嘅。」（馬耀文攝）

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水警總區刑事部署理警司歐陽基講述案情，警方昨晚（24日）8時許接到有居民投訴，指坪洲永安街一單位有人作出噪音滋擾，派出2名警員上門了解，成功處理後離開。至晚上10時40分警方再收到噪音滋擾投訴，單位內人士開門後，1名警員在門口被人用手向頸部施襲，再推落樓下，在街上追打。

歐陽基形容中槍男子「米八咁高，身型魁梧，行為兇殘」，懷疑受酒精影響，持續向軍裝警員施襲。遇襲警員頸有血印，在生命受到威脅或身體受到嚴重傷害下，加上口頭警告無效於是向菲漢開3槍。他指出傷者仍在東區醫院留醫，中槍位置需要等待醫生報告才了解。同案另1名菲律賓男子涉嫌阻差辦公及襲警被捕，案件交由水警總區重案組第2隊調查。

警員在單位內找到烈酒及啤酒，當時4男4女開燒烤聚會，其中3人為住戶，其他都是住戶朋友。被問到中槍者是否有武器，歐陽基指仍在調查中，而由於對方持續向軍裝警員施襲，警員根據使用武力守則，評估施襲程度及生命受威脅程度後，認為「使用槍械係應該嘅。」

長洲分區指揮官陳淑君補充，開槍警員入職超過35年，過去警務生涯未試過開槍。

據了解，中槍男子Oliver，現年43歲，持有香港身分證。他於菲律賓一所大學畢業，早年在愉景灣賣雜貨，現時在中環開美容店，其店舖FB專頁可見，主要客群皆為同鄉。而其社文網站上載多張照片，可見他身型魁梧。

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