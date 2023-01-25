坪洲開槍案｜土生土長居民感驚慌　擔心流彈傷途人　質疑開槍決定

新正頭坪洲發生警員開槍案，大年初三（24日）晚上10時許，2名警員接報到永安街6號3樓1個劏房單位處理噪音投訴，期間有人情緒激動叉警員頸。男警連開3槍擊中1名菲律賓男子。今早（25日）大批警員到永安街事發大廈及地舖逐家逐戶調查，還原事件來龍去脈。土生土長的坪洲居民方小姐指第1次發生開槍案，直言「好驚呀」，坪洲向來治安良好，反問「（市民）飲醉酒（警員）其實唔需要開槍下嘛？」她相信事件起警惕作用，不會再發生同類事件。



土生土長的坪洲居民方小姐指第1次發生開槍案，直言「好驚呀」，坪洲向來治安良好，反問「（市民）飲醉酒（警員）其實唔需要開槍下嘛？」（黃偉民攝）

坪洲居民方小姐土生土長，指一向治安良好的坪洲第一次發生開槍案。被問到感受，她直言「好驚呀！坪洲其實唔需要...（市民）飲醉酒（警員）其實唔需要開槍下嘛？」她認為警力充足，開槍的話「行人行過啲彈傷到人㗎嘛」。她與島上菲律賓人不太認識，但相信今次令人有所警惕，不會再發生同類事件。

在坪洲居住30多的李先生認為警員開槍太衝動，開3槍亦都太多：「除咗佩備警槍之外呢，對方係無武器，佢可以用警棍或者用電槍或者胡椒噴霧，同埋佢唔係一個人對住個菲律賓人，旁邊仲有同僚。」他站在菲律賓群體立場，亦認為開派對噪音可以勸喻，期間警察亦不應令對方激動，「有啲嘢衝動既話呢就會演變今次呢個慘劇。」他擔心中槍者傷勢「佢自己成世人受傷，因為子彈係無情，你唔係（只是）一粒（子彈）」以及其家人感受。

林先生認為警員開3槍「多得濟，多得濟。你（警員）有伸縮警棍，有啲身體碰撞唔需要話要開槍。」他形容中槍菲漢為人和善，在愉景灣賣菲律賓雜貨，不會醉酒鬧事。他指菲律賓群體假期向來都會開派對，放假成班朋友聚下飲下酒，但「唔會好嘈，可能樓上樓下，近得濟頂唔順先報警叫佢地細聲啲，冇諗過會發生咁樣嘅事。」

林先生認為警員開3槍「多得濟，多得濟。你（警員）有伸縮警棍，有啲身體碰撞唔需要話要開槍。」（黃偉民攝）

↓↓坪洲開槍案1名菲籍男子中3槍倒地↓↓

