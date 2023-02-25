蔡天鳳碎屍案│飛虎水鬼隊搜將軍澳墳場　尋Abby殘肢及頭顱

名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害肢解烹屍案，警方於大埔龍尾村碎屍現場，只發現相信是死者的兩腿及兩煲「人肉湯」，其頭顱、軀幹、雙手則不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。消息指，警方追查後發現疑犯等人在蔡女失蹤期間，曾前往將軍澳華人永遠墳場，不排除有人將部分殘肢棄於該處，甚至是在水庫內，今早（25日）立即派出大量警力，在墳場一帶水庫地毯式搜索。



搜索規模龐大，當中包括飛虎隊的「水鬼隊」人員、西九龍總區重案組探員、警犬隊及搜查隊，並出動航拍機在上空盤旋。警方帶同死者一雙鞋子到現場，讓搜索犬沿氣味搜索；探員亦在墳場拾級而上，循樓梯環視四周山坡；「水鬼隊」人員則帶備氧氣樽等器材，落水搜索剩餘遺體。



探員亦在墳場拾級而上，循樓梯環視四周山坡。（陳浠文攝）

警方今早起派員封鎖將軍澳華人永遠墳場進行搜索。（黃偉民攝）

飛虎水鬼隊在水庫一帶搜索。（黃偉民攝）

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