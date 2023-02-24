蔡天鳳案｜Abby老公為譚仔「太子爺」　譚仔集團：深表難過

28歲時裝界名媛蔡天鳳Abby Choi遇害身亡，更遭人碎屍，屍塊在大埔龍尾村被發現。蔡天鳳是譚仔米線「太子爺」Chris的妻子，譚仔集團今晚（24日）回覆查詢時表示，對事件深表難過，但由於集團不涉及相關事件，故不便作任何評論。



據了解，Abby Choi早年曾結婚及育有兩子女。後來，她與現任丈夫、譚仔米線「太子爺」在2016年12月9日結婚，當年任司儀的人便是「金牌司儀」林盛斌 （阿Bob）。阿Bob當年曾於婚宴翌日在社交網站發文及分享與一對新人的合照，可見新娘子一身紅裙，胸前及雙手戴滿金器，與新郎均滿臉笑容。

阿Bob當年曾於婚宴翌日在社交網站發文及分享與一對新人的合照。（Instagram圖片）

阿Bob文中提及，當日本是他和妻子的結婚九週年，惟他要外出工作做司儀，並指「主人家話以後我去譚仔食嘢免費加墨魚丸同腩肉」、「恭喜太子爺Chris同新娘子Abby，祝幸福快樂，亦祝老爺生意興隆，譚仔快d上市。」估計當日新翁之喜娶新抱的人，便是譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均。

警方於2月22日發布失蹤人口蔡天鳳資料，呼籲市民提供資料。（警方網頁）

翻查資料，蔡天鳳Abby Choi與「五哥」譚澤均及其妻子邱美鳳於物業及商業上亦有往來，2018年向夫婦購入荔枝角曼克頓山一個高層單位。而蔡天鳳現時及過去為4間公司董事，其中一間已告解散的公司，公司秘書為譚澤均。

消息指，蔡天鳳於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至今日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍。消息稱警方拘捕死者前夫的家人等3人。

+ 5

據悉蔡天鳳生前照顧前夫及其家人生活，疑雙方有錢銀瓜葛。死者遭斬件碎屍，屍塊連頭顱被存放於村屋地下單位的雪櫃內，屍身疑曾被烹煮，屋內亦發現烹煮工具。