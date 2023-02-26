蔡天鳳碎屍案｜方媛首回應好友離世：內心難過得無法言喻

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害分屍的消息，震驚全港，警方昨日連日來已逮捕4名涉案人士，各方都為蔡天鳳感到可惜。她與天王郭富城的妻子方媛（Moka）私下非常老友，IG可見她不時會到郭富城的家中聚會，且與方媛一同乘遊艇出海和慶祝生日！

二人關係極之親密！（IG照片）

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今日，方媛在微博回應好友離世，她發文指：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然末能平伏！祈求安息。」

點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：

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點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：

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昨日有傳媒報道，有知情人士表示Chris非常傷心，會幫Abby照顧4名子女，即使有兩位不是自己所生，但他一樣對他們如親生子女一樣。

除了Chris的心情外，該知情人士還透露Abby與前夫及現任丈夫的家人一樣有好好的關係，而且兩家人會聚會，前夫父母與現任丈夫的父母更會一起出遊，現任老爺「五哥」譚澤均亦常常讚Abby，更當她是親生女。