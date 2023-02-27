蔡天鳳案│28歲前夫鄺港智Alex被暫控謀殺　一家四口今提堂

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，早前2名男子即死者前家翁及前大伯，被落案暫控一項謀殺罪，另外其前家姑則被落案暫控一項妨礙司法公正罪。死者28歲前夫鄺港智Alex與父親鄺球及兄長鄺港傑，昨亦被暫控合共一項謀殺案，4人今日（27日）在九龍城裁判法院提堂。



警方表示，昨日（2月26日）暫控3名年齡介乎28至65歲的男子，合共一項「謀殺」罪及一名63歲女子一項「妨礙司法公正」罪。警方2月24日及2月25日拘捕該4名男女，他們涉嫌與早前在大埔發生的一宗謀殺案有關，案中一名28歲女子死亡。案件將於今日（2月27日）上午在九龍城裁判法院提堂。另外，警方昨日下午在尖沙咀拘捕一名47歲女子涉嫌協助罪犯，她涉嫌與本案有關，現正被扣留調查。西九龍總區重案組繼續積極調查案件。

涉嫌「協助罪犯」的47歲女子被押署扣查。(陳永武攝)

蔡天鳳（Abby ）被殺害肢解烹屍案，警方於本月24日於大埔龍尾村的村屋單位內，發現兩煲「人肉湯」，並在雪櫃內發現兩隻腳，但頭顱、軀體及雙手等下落不明，警方隨後於村屋及將軍澳華人永遠墳面搜索殘肢。警方公布，早前檢獲的「湯」內發現一個年輕女子的頭顱，相信為今次案中受害人。此外，警方昨日（26日）再拘捕多一名女子，為死者前家翁的情婦，涉嫌租用龍尾村單位，以及於尖沙咀租用單位窩藏死者前夫，即案件至今累計拘捕5人。

+ 2