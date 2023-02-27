蔡天鳳碎屍案｜女村民：無害人唔擔心　遛狗女：不敢煲青紅蘿蔔湯

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi在大埔龍尾村一村屋單位遇害案，警方在村屋內尋回部分殘肢，亦於一個煲內發現頭骨及青紅蘿蔔。住在龍尾村多年的余女士表示，兇案單位的業主並非原居民，十多年前購入單位後與家人同住，相信因家事問題，業主其後搬離，其太太繼續住在上址，直至約5年前過身，業主才將單位放租，據悉打算日後留給女兒。余女士近日曾目睹有人進出村屋及有車輛停泊，被問到有否感到不安，她表示，「好彩揾得返個頭」，直言自己沒有害人，所以不會擔心。



余女士表示「好彩揾得返個頭」，直言自己沒有害人，所以不會擔心。（陳浩然攝）

另一名不願透露姓名的85歲婆婆表示，由於女兒住在附近，所以過來用膳，平時村內放工時段比較多人，被問到有否因案情而感到害怕，老婦理直氣壯表明「唔怕，無怨無仇」，希望死者安息，另一名原居民陳小姐亦表示「唔驚，無害人」。

在村內遛狗、不願透露姓名的女子則表示「驚呀」，又指暫時不敢煲青紅蘿蔔湯。

▼警方再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



+ 3

▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括雪櫃▼



+ 1

▼將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼



蔡天鳳Abby Choi是誰？ 蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。 蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？ 前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。