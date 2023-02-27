蔡天鳳案｜紅會接龍尾村民求助　籲家長留意兒童情緒受困3徵狀

28歲時裝名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害碎屍烹屍案，死者頭顱及部分殘肢在大埔龍尾村一村屋單位被發現。紅十字會今日（27日）透過該村村內代表，向居民發放心理支援資訊，會方表示截至今日傍晚6時，已接獲小量村民求助。紅十字會的臨床心理學家並提醒家長留意子女情緒，指出由於案件被廣泛討論，兒童亦有可能接觸到相關報道或片段，惟可能因不理解事件等原因而情緒受困擾，如小朋友出現3個徵狀，包括失眠、發噩夢或胃口轉差，維持長達一至兩周，便有需要向專業人士求助。



發現遇害名媛蔡天鳳Abby Choi殘肢的大埔龍尾村村屋仍被警方封鎖，並有警員駐守。（馬耀文攝）

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵（Eliza）接受《香港01》訪問時表示，市民遇到一些事故，或透過新聞接觸到較多刺激情緒的資訊時，或多或少都會感到不安。以今次碎屍案為例，住得較近案發現場的居民、經歷過類似事件的市民，或部分想像力較豐富的人，可能在接收到相關資訊後，在腦裏浮現不同想法，部分人更有可能受較大困擾，出現「瞓唔着」、發噩夢、無胃口進食等而對危急事件時的反應。不過，Eliza指出，出現這些反應不代表不正常，假如有人持續較長時間感到受困擾、甚至影響日常生活時，專家才會作出該人有情緒或精神疾病的臨床診斷，若只是短暫受困擾屬正常壓力反應。

自救方法：避免接觸過度資訊

假如市民就今次碎屍案感到不安或情緒受困擾，有何方法自救呢？Eliza表示，近期新聞持續更新案件相關資訊，並會刊登不同照片，「如果已經知道事情的發展，當中很多其他枝節，是否有必要知道得如此清楚呢？是否要跟上所有新聞報道、連下面的留言也要看完才可以呢？」市民可考慮自己可以承受的程度，避免接收過度的資訊而令情緒更加不安。

發現遇害名媛蔡天鳳Abby Choi殘肢的大埔龍尾村村屋仍被警方封鎖，並有警員駐守。（馬耀文攝）

簡單清晰向兒童解釋案件 避開恐怖枝節

Eliza特別提醒家長留意子女的反應，因今次案件受廣泛討論，小朋友也可能接觸到案件相關報道或片段，有機會因此感到不安，或者未必明白發生何事。她表示，如家長發現這情況，可先安撫小朋友的情緒，再以簡單、清晰的方法解釋案件，但要避免提及較恐怖的枝節，同時要留意孩子有否出現明顯情緒困擾，例如持續一兩星期失眠、發噩夢，或胃口比平日差很多，便可能需要尋求專業人士協助。

紅十字會「Shall We Talk」心理支援服務預約方法（紅十字會提供）

紅十字會表示，從網上平台得知龍尾村有居民對今次碎屍案感到不安，故於今日聯絡該村負責人，提供心理支援服務的資料及資訊，村民如有需要，可透過該會的「Shall We Talk」心理支援服務求助，會方並已接獲小量村民求助，會為他們安排支援。該服務不局限於受今次案件困擾的市民，同時接受全港市民求助，有需要的市民可致電5164 5040（辦公時間：周一至周五上午10時至下午6時）預約服務，或在任何時間WhatsApp該號碼，或透過Telegram（@hkrcshallwetalk），或網址link.redcross.org.hk/pssreservation預約服務。

紅十字會透過大埔龍尾村的負責人，向村民提供心理支援資訊，已接獲小量村民求助。該村兩名姓陳原居民村長（左及中），以及姓張居民代表（右），今午（27日）在村內了解居民有何需要協助。（陳浩然攝）

蔡天鳳被殺及碎屍案在上周五（24日）被揭發，警方在大埔龍尾村一村屋單位發現部分殘肢，昨（26日）再在湯煲內發現頭顱，目前正繼續搜尋其餘殘肢。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚在記者會交代案件進展時，明言死者的手及身體主要軀幹仍未尋獲，並明白長時間過後會令搜查困難，尋獲的機會會愈來愈微茫，但他不想放棄任何線索，希望找到多少便找多少，除了為了令兇手在法庭上被定罪，也是希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。他又稱警方會用盡一切調查技巧方法，搜尋足夠證據，希望將有關兇手繩之於法。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚（27日）交代案情。（林振華攝）

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28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍，其前夫鄺港智Alex、前大伯、前家翁及前家姑已全被捕。（01製圖）