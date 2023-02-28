蔡天鳳案｜前家翁47歲情婦獲准保釋候查 下月向警方報到
28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕5人，當中死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球及前夫鄺港智同遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑李瑞香則被控妨礙司法公正罪，案件昨日（27日）在九龍城法院提堂，並押後至本年5月8日再訊，以待警方作進一步調查，包括一系列科學鑑證及通話紀錄檢查。
至於前家翁的47歲姓伍情婦因涉嫌協助罪犯被捕，已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。消息指，被捕情婦花名「容容」，於深水埗按摩場所任職「骨妹」，涉嫌於案發後協助窩藏蔡女的前夫。
死者丈夫Chris今早（28日）偕同父母及岳父母到沙田富山殮房認屍後，一行人中午再到大埔龍尾村肢解案現場。甫抵埗，Abby母親已經難掩傷痛，伏在女婿Chris懷中抽泣。眾人其後拜祭，Abby母親嚎哭不止：「媽媽以後都見你唔到。」家姑也哭成淚人，說道：「四個小朋友我哋供書教學……你今生嘅善良用錯咗地方喇傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗喇，啲狼心狗肺呀，食咗你個心呀傻妹。」
現場有法科師傅帶同紙紮公仔及祭品準備打齋超渡，從字條可見，蔡天鳳離世日期為農曆二月初二，即上周二2月21日，今日是遇害後的「頭七」。據知，超渡儀式是譚家安排。至下午1時左右，法科師傅在場招魂，其後約20名親友逐一上香拜祭，Abby的4名子女並未到場。Abby丈夫Chris哽咽說：「好感激遇到妳。」Abby的母親哭成淚人，盡顯不捨；家姑哭道：「你今生嘅善良用錯咗地方喇傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗喇，啲狼心狗肺呀，食咗你個心呀傻妹」又說：「你唔好掛住我哋喇，放心走啦，上路啦，你今生了咗塵緣㗎喇！好感激遇到你，只係可惜緣份短暫。」
負責招魂的法科師傅殷法青表示，今日是死者的頭七，由於她死無全屍，驚魂未定，必須用「六壬法科招魂儀式」才能將魂魄招齊，當魂魄招到紙紮公仔及靈牌後，會再帶到道堂由經韱科道士念經超渡。殷法青指，今次法事是由譚家安排，譚家亦吩咐要為死者「多打幾堂齋」。
另一方面，警方也不放過任何蛛絲馬跡。上午11時左右，警方3名重案組人員到場，進入單位調查。
死者家屬首現身
▼警方於2月26日再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼
▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。