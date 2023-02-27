蔡天鳳案｜鄉委會擬打齋超渡Abby　紅十字會籲需心理支援者聯絡

28歲時裝名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害碎屍烹屍案，警方拘捕蔡天鳳前夫一家四口，以及前家翁的情婦，其中前夫一家四口已分別被落案起訴謀殺及妨礙司法公正罪，前家翁的情婦則正被扣查。Abby頭顱及部分殘肢在大埔龍尾村一村屋被發現，《香港01》記者今日（27日）所見，現場仍被警方封鎖，並有警員駐守。

龍尾村村代表向記者指出，由於該村是大埔鄉事委員會轄下村落，鄉委會擬安排打齋超渡蔡天鳳，正候道教師傅「擇日」。另外，紅十字會亦主動聯絡村代表，表示如村民對案件感到不安或需要心理支援，可致電聯絡紅十字會。另外，現場消息稱較早時有中聯辦及鄉委會人員到場了解情況。



發現遇害名媛蔡天鳳Abby Choi殘肢的大埔龍尾村村屋仍被警方封鎖，並有警員駐守。（馬耀文攝）

龍尾村兩名代表原居民的姓陳村長，以及代表現時居民的姓張居民代表，今午仍在村內了解村民有什麼需要協助。兩名陳村長表示，龍尾村內有近400座村屋、近千個單位，住有2000多名居民。他們形容村民平日關係不錯、生活和諧，甚少聽聞村民之間發生爭執。他們稱大埔鄉事委員會發起以道教儀式打齋超渡碎屍案死者蔡天鳳，已找到負責的師傅，目前正待師傅擇日，打齋地點則暫定於兇案單位斜對面的一塊空地。

大埔龍尾村兩名姓陳原居民村長（左及中），以及姓張居民代表（右），今午（27日）仍在村內了解居民有何需要協助。（陳浩然攝）

兩名陳村長又說，紅十字會得知龍尾村發生兇案後，較早時已主動聯絡他們及提供單張，表示如果有村民對兇案感到不安，需要心理上的幫助或支援，可直接致電紅十字會求助，形容「佢（紅十字會）都關心我哋嘅」。

發現遇害名媛蔡天鳳Abby Choi殘肢的大埔龍尾村村屋仍被警方封鎖，並有警員駐守。（馬耀文攝）

蔡天鳳被殺及碎屍案在上周五（24日）被揭發，警方在大埔龍尾村一村屋單位發現部分殘肢，昨（26日）再在湯煲內發現頭顱，目前正繼續搜尋其餘殘肢。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚在記者會交代案件進展時，明言死者的手及身體主要軀幹仍未尋獲，並明白長時間過後會令搜查困難，尋獲的機會會愈來愈微茫，但他不想放棄任何線索，希望找到多少便找多少，除了為了令兇手在法庭上被定罪，也是希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。他又稱警方會用盡一切調查技巧方法，搜尋足夠證據，希望將有關兇手繩之於法。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚（27日）交代案情。（林振華攝）

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