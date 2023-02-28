蔡天鳳案｜3男女廣東來港赴龍尾村拜祭　稱曾受Abby恩惠讚心地好

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，死者一家人包括丈夫中午到大埔龍尾村肢解案現場進行拜祭，Abby母親嚎哭不止：「媽媽以後都見你唔到」，家姑也哭成淚人，說道：「四個小朋友我哋供書教學……你今生嘅善良用錯咗地方喇傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗喇，啲狼心狗肺呀，食咗你個心呀傻妹。」

至下午，有3名男女帶同祭品及鮮花前往案發現場進行路祭，眾人五體投地拜祭，透露和Abby份屬朋友，曾經受過對方恩惠，獲悉噩耗後特意從廣東抵港稍盡心意。



現場下午仍有警員駐守現場，下午5時許，兩男一女帶同祭品及鮮花抵達案發現場，準備進行路祭，他們燒冥鏹和焚香鞠躬，3人先後五體投地拜祭，表現哀傷。

他們透露，和Abby是朋友關係，曾經受過對方恩惠，當得悉事件後，特意遠程從廣東抵港，希望盡一點心意，其中一名男子更形容，Abby生前樂於助人，「心地好好」。

眾人五體投地拜祭，表現哀傷。（梁偉權攝）

Abby丈夫Chris今早（28日）偕同父母及岳父母到沙田富山殮房認屍後，一行人中午到大埔龍尾村肢解案現場。現場有法科師傅帶同紙紮公仔及祭品準備打齋超渡，從字條可見，蔡天鳳離世日期為農曆二月初二，即上周二2月21日，今日是遇害後的「頭七」。據知，超渡儀式是譚家安排。至下午1時左右，法科師傅在場招魂，其後約20名親友逐一上香拜祭，Abby的4名子女並未到場。

Abby的母親（中）及父親（右二）到達龍尾村。（羅敏妍攝）

甫抵埗，Abby母親已經難掩傷痛，伏在女婿Chris懷中抽泣。眾人其後拜祭，Abby母親嚎哭不止：「媽媽以後都見你唔到。」家姑也哭成淚人，說道：「四個小朋友我哋供書教學……你今生嘅善良用錯咗地方喇傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗喇，啲狼心狗肺呀，食咗你個心呀傻妹。」又說：「你唔好掛住我哋喇，放心走啦，上路啦，你今生了咗塵緣㗎喇！好感激遇到你，只係可惜緣份短暫。」Chris哽咽說：「好感激遇到妳。」

負責招魂的法科師傅殷法青表示，今日是死者的頭七，由於她死無全屍，驚魂未定，必須用「六壬法科招魂儀式」才能將魂魄招齊，當魂魄招到紙紮公仔及靈牌後，會再帶到道堂由經懺科師傅念經超渡。殷法青指，今次法事是由譚家安排，譚家亦吩咐要為死者「多打幾堂齋」。

+ 1

另一方面，警方也不放過任何蛛絲馬跡。上午11時左右，警方3名重案組人員到場，進入單位調查。

死者家屬首現身



+ 1

▼警方於2月26日再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

