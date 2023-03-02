蔡天鳳案｜被捕男嘗試收數十萬助被告經水路潛逃　警搜堆填區無果

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家等5人，至今日（2日）警方表示再就案件拘捕一名男子，涉嫌協助罪犯。

西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫表示，被捕男子41歲姓林，於一間租賃遊艇公司工作，試圖收取一筆約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路離港。另外警方早前於打鼓嶺堆填區搜索行動，經過3日未發現與案件有關的重要證物，宣布行動已結束。



鍾雅倫於晚上交代案情時表示，警方今午於上環區，拘捕41歲姓林男子涉嫌協助罪犯，鍾雅倫指被捕男子於一間租賃遊艇公司工作，試圖收取一筆約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路離港。而被捕人與早前多名被告的關係為何，鍾雅倫指仍在調查中，惟相信他對協助被告潛逃一事知情。消息指，疑犯涉嫌協助一名被告潛逃內地。

被問到案發單位將於會何時解封，鍾雅倫表示不作推測，因為搜證工作仍然繼續，希望將曾協助犯案的人士均繩之於法為止。

另外警方早前於打鼓嶺堆填區，鎖定約為一個足球場面積的範圍進行搜索，惟經過3日未發現與案件有關的重要證物，宣布行動已結束。鍾雅倫表示，約半小時前已聯絡過事主家屬，通知搜索工作結束，對方表示諒解及多謝參與調查的警務人員。

警員今午重返大埔龍尾村調查。（陳傲淇攝）

案中死者的頭顱及雙腿，分別在大埔龍尾村單位「人肉湯」及雪櫃內尋回，惟軀幹、雙手仍然不知所終。警方估計有人將大件骨頭如脊椎骨、手骨帶到其他地方棄置，於周二起動員百人到達打鼓嶺堆填區搜索。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫早前表示，警方聯絡上垃圾車司機，所以已鎖定證物在堆填區一個小位置，面積約一個足球場大，深約5米。

▼警方周二搜索打鼓嶺堆填區▼



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▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



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