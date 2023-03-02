蔡天鳳碎屍案｜警方拘捕一名男子涉嫌協助罪犯 至今6人落網
撰文：魯嘉裕
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28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家等5人，其中前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑同被控一項謀殺罪，前家姑李瑞香則被控妨礙司法公正罪，案件將於5月8日再訊。另外前家翁的47歲姓伍情婦因涉嫌協助罪犯被捕，現獲准保釋候查。消息指，警方再就案件拘捕一男子，涉嫌協助罪犯，警方稍後將交代案情。
死者家屬首現身
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▼警方於2月26日再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼
▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。最新，警方拘捕前夫朋友涉嫌協助罪犯。