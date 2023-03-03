尖沙咀四級火｜盤點歷年四級火　近年最轟動淘大迷你倉2消防殉職

尖沙咀中間道「海員之家」重建項目火警於周五凌晨升級為四級火，現場火勢猛烈，除了地盤本身猶如巨型火柱外，周邊大廈亦被火屑波及，居民需要緊急疏散。翻查資料，本港歷年被升為四級火警的事故並不多，最近一次為2019年在荃灣一個地盤的火警，燒約7小時。而最為轟動的四級火警案，相信為牛頭角淘大工業村迷你倉四級大火，導致兩名消防員殉職。



▼海員之家重建地盤火場▼



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2019年11月28日晚上9時許，荃灣大涌道與白田壩街交界一個地盤起火，被列為四級火警，至凌晨4時半左右才被救熄。當時消防指出，現場為一幢興建中的商業樓宇，由於現場環境複雜，濃煙密佈，並有大量建築材料，尤其地庫1樓有大量鐵架及木板支撐，消防員進入火場時遇到極大困難，同時阻礙滅火灌救工作。

▼2019年荃灣地盤四級火▼



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2016年6月21日，淘大工業村迷你倉發生四級大火，當時導致參與撲救的高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，以及12名消防員受傷，亦有附近居民受火勢影響不適送院，大火歷時108小時。2022年5月10日，死因裁判官裁定兩名事主死於不幸。

▼2016年淘大迷你倉四級火▼



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2011年11月30日，旺角花園街一場四級火警，傷亡人數眾多。當日凌晨時分一名狂徒縱火，兩列排檔起首先起火，濃煙卻捲入唐樓，形成煙囪效應，頓時有如高溫煉獄。唐樓內有多間劏房，住客難以逃生，造成9人命喪梯間，34人受傷。

2010年3月8日，長沙灣麗昌工廠大廈一間針織廠單位發生四級火，消防隊目楊俊傑在火海中殉職。事後有消防員控訴，處方的無線電通訊器材接收不濟，裝備不足及落後。事後死因庭經過六日聆訊，五人陪審團昨一致裁定楊死於意外。

2008年8月19日，大埔工業村大貴街一間環保回收廠發生四級火警，接近5小時後被救熄。消防員共動用16條消防喉及5隊煙帽隊灌救。期間，疏散了17人，無人受傷。而2005年10月26日，旺角海輝道1建築地盤早上發生4級火警，火警燒逾8小時被救熄。事件中沒有人受傷。

四級火﹕火警形勢更惡劣，並需要更多支援

根據消防處資料，火警可分為多個級別。一級或二級火警為首次召喚，初步出動；而三級火警，則是當初步出動規模未能有效撲滅火警或遇到困難，例如現場冒出大量濃煙、火勢猛烈並有蔓延趨勢、收到多人求助或被困的報告等，現場主管會考慮將火警升為三級（俗稱「升燈」），以調派更多資源到場支援；四級及五級火警：火警形勢更惡劣，並需要更多支援。最高級別為災難事故級別，指一宗涉及廣泛範圍或者一連串同時發生的事故，令消防處可能需要長時間動用全部資源應對。

亦有資料指，若現場情況不斷惡化，冒出更多濃煙，且受傷人數增加，危及附近居民性命，加上火警現場在5樓以上，火場救援需要增援時，火警便會升至第四級別。四級火會動用20至35部消防車、100至150名消防員，並開動10至25條喉，現場也會由副消防總長負責指揮。