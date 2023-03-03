尖沙咀四級火｜附近路面仍未解封　工人趕工拆卸棚架吊船

尖沙咀中間道11號海員之家重建地盤發生四級火警，火警焚燒逾9小時，波及附近多棟建築物，今早（3日）終被救熄。至下午5時，附近交通仍然受影響，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間仍然封閉。劫後餘生，有工人利用吊臂車，在高空工作台上趕工，拆卸搖搖欲墜的大廈棚架，並用鐵鍊固定傾側的吊船，歷時兩小時，終成功將它拆卸，吊運移除。



記者在現場所見，樓高48層的大廈，仍有不少棚架竹枝外露，參差不齊，被燒毀或折斷的竹枝則散落在路面上。大廈牆身燒至熏黑，綠色紗網破爛。早前，消防處表示將派坍塌搜救專隊勘察外牆，評估有否下墜風險，再轉交屋宇署跟進。



歷時兩小時，終成功將吊船拆卸，吊運移除。（梁偉權攝）

大量竹枝墮下散落路面



吊船傾側



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▼尖沙咀海員之家重建地盤火場▼

