尖沙咀四級火｜火場內部情況曝光　兩部門進入大廈評估結構安全

尖沙咀中間道「海員之家」重建項目地盤昨深夜發生四級火警，至今日（3日）早上終於救熄。由於大廈陷火海後猶如巨型火柱，加上天台的天秤也被波及一度起火，大廈外牆結構安全及地盤設施的安全性成疑，消防處及屋宇署今日到大廈視察情況。根據消防處發布的照片可見，樓層地面滿佈碎石木板，相信曾經燒過，兩部門人員正進行檢查。



消防處表示，仍繼續進行各樣跟進工作，消防處無人機隊與屋宇署人員評估涉事大廈結構情況，包括利用無人機勘探火場外牆結構；消防處高空拯救專隊及坍塌搜救專隊現正穩固及拆除有下墜風險物件，包括吊船，棚架等；消防處亦成立專責小組調查火警起因，以研究如何改善建築工地的防火安全，避免同類火警再次發生。

▼尖沙咀海員之家重建地盤火場▼

