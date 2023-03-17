男同志迷姦命案｜兩男涉落藥罪被捕　28歲男另涉盜竊　男警將停職

尖沙咀有酒店周三（15日）發生命案，死者生前疑被落「迷姦水」迷暈，更遭人偷去手機。警方追查下，再尋獲另一名同遭迷姦的受害人。西九龍總區重案組人員今日（16日）在九龍區拘捕兩名分別姓區28歲男子及姓陸31歲西九龍衝鋒隊警員，涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為，該名28歲男子亦涉嫌盜竊被捕。



警方表示，該名31歲被捕男子為一名休班警務人員，將會被停職。初步調查顯示，該名28歲被捕男子於周二（14日）懷疑在尖沙咀區一酒店房間內盜去一名男子的手提電話，其後於周三（15日）在尖沙咀區另一酒店房間內，懷疑與該名31歲被捕男子向另一名男子施用藥物以獲得或便利作非法的性行為。兩名被捕男子現正被扣留調查。

警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

案件在周三（15日）揭發。警方當日下午1時許接獲尖沙咀漆咸道南一間酒店職員報案，指一名25歲男住客在房間昏迷不醒。警方及救護員到場後，證實男住客當場死亡，毋須送院。警方調查下發現，死者與一名有同性戀傾向的男子於前一晚入住，兩人逗留數小時後，男同志獨自離去。警方認為案情有可疑，並懷疑死者手機遭男同志取走。案件先由油尖警區重案組跟進，翌日轉交西九龍總區重案組接手。

傳單上的男子戴上cap帽及黑色粗框眼鏡，蓄有八字鬚加下巴邊緣鬍子。（傳單圖片）

消息稱，28歲被捕男子洋名為Ken，曾任名店售貨員，現從事廣告業，在同志圈中「臭名遠播」，包括疑使用「迷姦水」迷姦同志，以及在性行為期間偷取對方財物，過去數周同志圈社工接獲多人求助，惟受害人大多啞忍不敢報警，估計受害人數多達10多人，警方正積極聯絡其餘受害人，冀疑犯能受法律制裁。

警方調查後相信，涉案男同志在命案發生後，未有收手，再物色新獵物，透過同志交友應用程式「GRINDR」「約炮」，同日深夜相約一名年約30歲的內地男子到尖沙咀彌敦道一間酒店開房，並涉迷姦對方，逞慾後離開，並叫相識多時的男性友人上房「照顧」事主，但實質是「車輪戰」，男友人再與事主發生性行為。警方其後在周四（16日）先後拘捕28歲姓區男同志，以及其31歲姓陸男友人。

據悉被捕姓陸男子則為西九龍衝鋒隊警員，報稱與區男為朋友關係，警方正調查他有無參與落藥或是否知情。被捕男警長相俊俏，身材健碩，不時將個人照片上傳至社交平台。

▼被捕西九龍衝鋒隊警員▼

