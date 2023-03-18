男同志迷姦命案｜28歲男暫控落藥罪周一提堂　EU警已停職准保釋

尖沙咀有酒店周三（15日）發生可疑命案，25歲男死者更遭人偷去手機。警方追查下，揭發「案中案」，尋獲另一名疑遭迷姦的年約30歲的男受害人，幸他藥效退後已無恙。警方不排除兩案有關，首案中死者疑亦曾被落藥，將驗屍確認死因。

西九龍總區重案組人員先後拘捕兩名分別姓區28歲男子及姓陸31歲西九龍衝鋒隊警員。至今日（18日），區男被暫控控以一項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」，案件將於下周一（20日）在九龍城裁判法院提堂。而涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為被捕的姓陸男警，則獲准保釋候查，須於下月中旬報到。他已被警方停職。



初步調查顯示，該名28歲被捕男子於周二（14日）懷疑在尖沙咀區一酒店房間內盜去一名男子的手提電話，其後於周三（15日）在尖沙咀區另一酒店房間內，懷疑與該名31歲被捕男子向另一名男子施用藥物以獲得或便利作非法的性行為。

警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

案件在周三（15日）揭發。警方當日下午1時許接獲尖沙咀漆咸道南一間酒店職員報案，指一名25歲男住客在房間昏迷不醒。警方及救護員到場後，證實男住客當場死亡。警方認為案情有可疑，並懷疑死者手機遭人取走。案件先由油尖警區重案組跟進，翌日轉交西九龍總區重案組接手。

警方調查後相信，涉案男同志在命案發生後，再透過同志交友應用程式「約炮」，同日深夜相約一名年約30歲的內地男子到尖沙咀彌敦道一間酒店開房，並涉迷姦對方，其後他的男友人亦到房間，疑再與事主發生性行為。警方其後在周四（16日）先後拘捕28歲姓區男同志，以及其31歲姓陸男友人。

▼被捕28歲姓區男子▼



▼被捕西九龍衝鋒隊警員▼

