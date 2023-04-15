曾捲鎖車風波林寶堅尼　紅隧口越線撞的士　司機涉拒吹波波被捕

紅隧九龍入口發生車禍。昨（14日）深夜約11時半，一輛掛上自訂車牌的桃紅色林寶堅尼跑車，沿康莊道往港島方向行駛。途至香港理工大學對開近隧道入口時，與一輛的士相撞。意外後，的士姓吳（61歲）男司機扭傷頸部，由救護車送往伊利沙伯醫院治理；林寶堅尼姓陳（35歲）男司機幸無受傷，惟他滿身酒氣，擾亂多時仍不肯「吹波波」，事後涉嫌「未能提供酒精呼氣測試樣本」被捕。警方經調查後，懷疑林寶堅尼越線釀成意外。



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現場所見，涉事林寶堅尼與去年沙田第一城「10秒鎖林寶」風波為同一架車。2022年11月17日，一名打扮性感的女子駕駛該林寶堅尼，前往沙田第一城下車後被「極速」鎖車，引起市民熱議。因該車印有虛擬貨幣平台的標誌，被質疑是博出位宣傳。

其後該車車主、虛幣平台的姓陳創辦人，聯同被鎖車的女友魏小姐，繳交三日960元罰款解鎖車輛，並高調通知傳媒採訪，就事件對受影響人士致歉。資料顯示，該虛幣平台的網站並無顯示公司全名；翻查公司註冊和商業登記，均無該平台名稱的登記。而持有車身商標的公司，董事未見車主名字。

而受車禍影響，現場交通受阻。運輸署於昨晚11時55分宣佈，因交通意外，康莊道（往海底隧道方向）近香港理工大學的部份行車線，已經封閉；及至凌晨零時43分解封。

▼ 去年沙田第一城「10秒鎖林寶」風波 ▼

