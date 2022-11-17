第一城又鎖車！粉紅林寶慘被鎖　低胸靚女無面俾！網民質疑賣廣告

沙田第一城鎖車速度全港第一，相信大家都沒有什麼異議，今日（17日）又有網民貼出兩張照片，圖片中一架粉紅色林寶堅尼被鎖車，但網民卻毫不在乎車輛狀況，全因旁邊一位穿著低胸短裙的美女完全搶走跑車的視線！



Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖

沙田第一城鎖車隊經常被網民笑指在鎖車方面快過F1，從網民在Facebook群組「車Cam L（香港群組）」中貼出的圖片可見，今日（17日）鎖車隊看起來也正常發揮！網民在FB上貼出了兩張圖片。

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Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖

圖中可見一輛粉紅色林寶堅尼被鎖上車鎖，也有兩位鎖車隊的隊員正站在車輛旁正在進行紀錄。不過吸引網民眼球的除了粉紅色林寶跑車外，似乎是站在車輛旁邊的疑似女車主。該位女士身穿白色低胸吊帶背心、深卡其色短裙，加上女士身材窈窕，自然吸引了大量男網民食花生。

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Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖

網民在看到圖片後就笑指「邊有違泊，睇唔到架車」、「好大對車頭燈（講緊架車）」、「唔好借啲意影女搏人地唔知喎」。不過就有網民留意到車上貼上了疑似加密貨幣的廣告，懷疑只是廣告宣傳技倆，並利用了第一城鎖車隊的熱度，也有人貼出了另一角度的側拍照，可明顯看到有攝影機正在拍攝女事主及另一位男士。

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Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖