躁父挾持子女｜三母子獲派臨時住所　需付兩屋租　母嘆壓力大

秀茂坪順利邨上周日（30日）發生倫常慘案，一名患情緒病的49歲父親持雙刀挾持幼女，案中女戶主及一對子女飽受驚嚇急需搬遷。《香港01》向伍太跟進搬遷情況，她透露，今午（5日）社工及房署職員向她表示，可以提供另一位於九龍東的住所，供一家四口暫住數個月至半年，但需要繳交舊居及新屋的租金，暫住期限完結前會再審視個案以決定能否續住。若三母子想獲新居所定居，就必須要有離婚紙。



伍太嘆道安排作用不大兼無力負擔，又強調不想再與丈夫同住，「下次唔知有咩會發生，可能瞓覺剁死我。」事發至今幼女回家仍會痛哭及發噩夢，一對子女亦向她抱怨「搬嚟搬去嘥錢。」對於目前困境伍太坦言感到很大壓力，「即係想我死為止囉！」《香港01》正向房屋署了解事件。



伍太透露，曾目擊事發經過的11歲幼女，事隔約一周至今返家仍會恐懼、痛哭及發噩夢，情緒未見好轉。幸未有目擊事發經過的長子則情緒穩定。目前案件已提堂，父親由警方看管。

伍太表示，房屋署及社署已聯絡跟進其個案，她引述社工及房署辦事處職員指，可以為他們一家四口提供另一位於九龍東的住所暫住「換個新環境」，時間為期約3個月至半年。惟房屋署指其家庭霸佔兩個單位，故必須繳交兩間屋的租金。

伍太透露，丈夫無業十多年，靠她兼任兩份工作養家。案發後她將重心放在照顧一對子女，陪伴他們看心理醫生，已經不斷請假，「我唔想靠政府養，想靠自己。」目前順利邨的單位的租金約1600元，估計新屋地方租金相約，但她根本無力負擔兩個單位租金；若她選擇退還順利邨單位，即等同「換屋」，若日後丈夫重獲自由，隨時會搬入新屋同住，「始終佢有名，有權利返嚟」。

房署職員又表示，若要求與丈夫分居，則必須提供離婚證明書，剔除丈夫戶籍，才可3人獲調遷至其他地方定居。伍太過往為子女著想，曾與丈夫商討離婚，惟丈夫不願意。伍太強調不想再與丈夫同住，「唔知到時有咩風險，下次唔知有咩會發生，無人估得到，事發突然，可能瞓覺剁死我。」

此外，安排屬臨時措施，約半年後再評估能否繼續租住，伍太認為，每次搬一個新地方需要重新適應，「有無諗過我對小朋友情緒點算。」而幼女聽到房屋署的建議後，同樣向伍太嘆道：「媽咪搬嚟搬去嘥錢，借畀我哋住幾個月無用。」兒子亦抱怨「佢哋（房屋署）唔係幫我哋。」伍太坦言感到很大壓力。

社會福利署昨日回覆《香港01》查詢時表示，社工已於5月2日與有關家庭會面，並會繼續按他們的福利需要提供適切協助。此外，社署正與房屋署緊密聯繫，跟進有關家庭的住屋安排。