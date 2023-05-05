刀挾子女｜跨政黨促恩恤免收原居租金　三母子人身安全為首要考慮

順利邨周日（4月30日）發生父親持刀挾持11歲女兒案，社會關注案中女戶主及一對子女遷離原居所安排。最新消息稱，她們獲告知可安排遷離原處所，但或須同時繳交原居居與新居所租金，立法會跨黨派議員呼籲房署應緊急恩恤處理今次個案，免兩屋同時收租。



議員江玉歡促請房署酌情處理，「人哋已經搞成咁，仲要再收人錢，唔係下話？」她強調今次不是普通案件，希望房署處理上能做到行俠仗義；另一議員張欣宇亦促請房署不應「死板」處理，要以三母子人身安全為首要考慮；社福界狄志遠亦要求暫停收取現居所租金，否則只是「假幫忙」：「（免收租金）對房署租金收入都無影響。」



▼4月30日 秀茂坪順利邨男子持刀挾持11歲女兒被捕▼



案中女戶主伍太今向《香港01》透露，社工及房署職員向她表示，可以提供另一位於九龍東的住所，但需要繳交舊居及新屋的租金，暫住期限完結前會再審視個案以決定能否續住。若三母子想獲新居所定居，就必須要有離婚紙。

對於有關安排，立法會議員江玉歡直言應酌情處理，「人哋已經搞成咁，你仲要再收人錢，唔係下話？」她指這次不是普通案件，認為房署在事件處理應仗義，短期而言，她建議房署在未來三個月暫時不收原居所租金，待案件定論後再作安排，長遠需要社署支援，了解有關家庭問題，作出協助。

社福界狄志遠亦促請重新考慮租金安排，「如果唔係呢個幫助只係假幫助。」他認為整件事是要女戶主及兩名子女人身安全得保障，房署應恩恤處理。他建議暫時停收原居所租金，又形容此舉對房署收入上沒影響，更重要是以免案中母親及兩名子女受傷害。

另一議員張欣宇稱，明白房署在道理上是收取兩邊租金，但今次屬緊急特殊情況，應以事主安全作首要考慮：「𠵱家唔係有人要租兩間屋，（新屋）係因為要保護人身安全先岀現，(房署)唔可以再咁死板。」另一議員田北辰亦促請房署應酌情處理，暫不收取原居所租金：「長遠嚟講希望有精神科經驗的社工去幫陣佢哋，解決佢哋問題，令佢哋一家團聚。」