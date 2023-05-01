躁父挾持子女｜疑犯周二提堂　跨黨派議員急籲社署協助三母子遷離

一名居於順利邨的中年男子昨日（4月30日）疑持雙刀挾持女兒，更聲稱要斬她及17歲長子。警員破門入屋救出二人，並以涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器拘捕他們的49歲姓伍父親。據疑犯妻子說，伍患有精神病兼沾染賭癮 近年無社工跟進，疑犯明日（2日）提堂，法庭處理成為焦點。



立法會多名不同黨派呼籲社會福利署必須緊急主動介入，選委界議員江玉歡認為，噕局須協助一對子女及其母親遷離原居所；另一選委界議員陳凱欣及香港新方向議員張欣宇都認為可考慮不同方案，例如禁制疑犯再接觸家人或向疑犯發出入院令接受治療；實政圓桌議員田北辰指疑犯在情緒已轉暴力，可能難再自制，建議他與社區暫時隔離。



疑犯雙刀挾持女兒 兒子稱逃入廁所才保命

被捕的姓伍男子周日中午持雙刀挾持11歲女兒，警員破門入屋救出女童，並以涉嫌「刑事恐嚇」及「藏有攻擊性武器」，將他拘捕。女童17歲胞兄當時也在屋內，幸他及時逃進廁所避過一劫，其母事後引述兒子稱「如果廁所無門，可能我已經死咗喇！」

如何即時杜絕重悲劇發生？由法庭頒布禁制令，禁止涉案男子再見家人，同時強制他遷離原居所是否可取的做法？

陳凱欣：可考慮禁制令或向疑犯發入院令

議員陳凱欣指事件猶如社區炸彈，幸好今次沒有發生人命傷亡。她認為可多方面考慮，例如禁制疑犯再接觸家人，或是發出入院令限制疑犯留醫接受治療，「確保母子安全，唔可能出現如果萬一有事！」她關注疑犯妻子提到17歲長子由3歲起已受到虐打，呼籲對虐兒不應視若無睹，「唔好再猶疑，要勇敢開聲求助。」

張欣宇：應從保護證人角度考慮三母子安全

議員張欣宇也指事件非常嚴重，三母子有生命危險。他表示，警方通常會因施暴的對象是家庭成員，考慮即時起訴。提起訴訟之後，法庭都有權選擇不給予被告保釋，或者即使准當事人保釋，但都強制要求不得返回案發地點，以至不得接觸控方證人（即是受害家庭成員）。所以對施暴者發出強制限制，本身就是緊急救助保護的重要一環。

田北辰：建議疑犯與社區暫時隔離

議員田北辰指疑犯在情緒已轉暴力，他可能難再自制，為避免任何慘劇發生，建議他與社區暫時隔離，保障他的家人和社區安寧；由於懷疑他可能患有精神病，社署應即時主動介入，派專責處理精神科的社工，作出即時展開跟進，了解情況，若最後精神科醫生診斷後，確定病狀，便需要將病人作隔離治療。

田北辰表示，現時48小時內，社署能否有足夠時間安排，就要視乎社署的應變能力，若社署和警方反映的確有困難，便要考慮向法庭申請延長拘留。就算社署48小時未能安排, 而向法庭申請延長拘留時間被拒，都可以考慮由社署，房署和民政協調，為家人安排臨時住所，相信三個部門合力，都會找到為家人使用的臨時住所。

立法會議員江玉歡認為社署要立即跟進該個案，協助一對子女及其母親遷離原居所。（資料圖片/梁鵬威攝）

江玉歡促安排三母子搬到疑犯不知地方

江玉歡指，雖然法庭可按案件嚴重程度而頒布禁制令，但擔心強行要求男子遷離順利邨住所，反而會對他的情緒造成二次傷害，「可能會好大反應，仲危險！」她補充說：「你唔可以因為人地有情緒病就唔畀佢返自己屋企。」

她認為社署要立即跟進該個案，協助一對子女及其母親遷離原居所，「喺一個新嘅、安全嘅地方，喺（涉案男子）佢唔知佢哋（子女及母親）住邊嘅地方，反而仲安全，如果唔係個男人突然返返原本個屋企搵佢哋點算？」

醫療衞生界議員林哲玄同意江玉歡提出的即時處理方法。他指香港心理衛生方面的照顧不足夠，答案還在完善基層醫療，每個市民應該有自己的家庭醫生，建立長遠關係，讓醫生明白家庭成員的心理需要，倡議社區可設臨床心理學家，與家庭醫生共同照顧病人的心理健康。

郭玲麗促請政府加強地區心理輔導服務，令求助人有機會與專業人士或社工進行面對面的心理諮詢或治療。（資料圖片/歐嘉樂攝）

郭玲麗指社工處於被動 促加強地區心理輔導服務

涉事四口之家的母親接受訪問時表示，長子自3歲起便開始被丈夫打罵，對長子造很大的陰影，又指涉事男子近年沒有社工跟進。曾任教師的民建聯議員郭玲麗坦言，處理成年人情緒問題個案時，社工偏向被動，要成年人主動求助或被舉報，才會有社工界入及提供心理輔導服務，加上倘社工數次未能順利聯絡求助者，相關個案便會因人手不足而不了了之。

郭玲麗促請政府加強地區心理輔導服務，令求助人有機會與專業人士或社工進行面對面的心理諮詢或治療。她又強調，心理輔導服務對病患者家人同樣重要，讓他們及早知道如何照顧患者。