智慧燈柱｜工人凌晨於立法會對開路面進行安裝　部份已設攝錄鏡頭

港府近年推動智慧城市，先後在中環、金鐘、尖沙咀、觀塘等多個地區，分階段安裝約400支智慧燈柱。據了解，今日（12日）開始政府會在夜深非繁忙時段，在立法會對開路面展開為期7日的智慧燈柱安裝工程。今日凌晨，有工人在港灣道、立法會道安裝智慧燈柱。現場所見，最少已豎立6支燈柱，部份已裝上檢測儀器、攝錄鏡頭及二維碼等；部份則仍未完成，仍在掘地鋪設。



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資料顯示，智慧燈柱會安裝包括氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器、RFID標籤、地理二維碼以及用作確認燈柱地理位置的藍牙傳送器。九龍灣常悅道的其中一支智慧燈柱，亦會加裝光學雷達（LiDAR），取代攝影機以探測車輛速度。已安裝的智慧燈柱位置、功能、數據及設備清單，政府會透過資料一線通公佈，讓公眾有更深入客觀的理解。

去年7月立法會召開相關會議時表示，已在觀塘及九龍東一帶設立約100支智能燈柱，並會在銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環及油尖旺試點，加設逾300支智能燈柱，以便收集與城市管理有關數據。就市民關注的私隱問題，他們指會聯同其他部門測試用途，在不需要高解像度攝像頭的地方，可以光學或熱能雷達做到同樣效果。