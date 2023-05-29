日出康城單位疑打穿主力牆　樓上一層業主斥﹕業主設計師都有問題

將軍澳日出康城首都一個單位，周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，事件惹居民及網民熱議。《香港01》記者訪問到懷疑涉事單位樓上一層的同室業主，他形容涉事單位裝修工程進行了半年，至5月才完結，其間爆牆、鑽牆聲不絕，惟當時他未覺異樣，直至近日傳媒報道後，始知悉懷疑鐅穿主力牆。他對事件感震驚及失望，批評「最大責任係業主，個設計師都有啲問題，但佢冇理由唔熟呢啲嘢，結構牆係人都知唔郁動，改動你都要申請咗先得」，並擔心大廈樓宇結構安全，更估計短期內樓價受影響，令一眾「首都」業主蒙受損失。



日出康城首都涉事單位樓上一層的同室單位業主陳先生表示，其單位沒有作任何改動，並指出涉事單位懷疑打穿了客廳的主力牆。（黃學潤攝）

樓上單位住戶陳先生向記者展示其單位間隔，他指2009年搬入，單位不曾作任何間隔改動，當初人伙時客廳的原裝牆亦沒有改動，長度約6至7呎。他估計樓下業主將近窗口的牆身鑿穿，「幅牆畀佢鑿咗三分一」改建為房門，並將牆身延長至走廊，將走廊空間納入為主人房間。他認為只要看圖則，見到牆壁較厚身，線條較粗，便會知道是主力牆。

他續指，該單位去年10至11月開始裝修，4、5月時才停下，「個段期間呢半年好嘈，聽到啲爆牆嘅聲，鑽牆」，裝修期間所發出的噪音，他未有向管理處反映，因「佢裝修攞正牌，佢唔超過6點鐘鑽牆，我吹佢唔漲」。

他起初不知道懷疑打穿主力牆，直至有新聞報道後始知事件，現時他未能接觸到涉事單位業主。他對事件感震驚及失望，「佢明知呢件事違反建築條例，佢都咁做，好罔顧大家安全」。據其了解，涉事單位業主從事地產行業，不可能不知道違規，「好多人睇一般圖則都知係主力牆唔拆得」。

目前他最擔心的是影響樓宇結構安全，幸其住所暫未發現有異樣，「除非打風先發覺到」，其他業主買保險亦恐有困難，更相信作為買家亦暫不敢購入日出康城物業，估計短期內會影響樓價。他希望日後管業處要多負責任，在單位裝修工程申請前，應要求提交圖則以確保沒有違規。

記者亦嘗試到訪懷疑涉事單位，有管理公司人員到場跟進，記者未能向屋內人士了解，據悉屋宇署人員已在單位內檢查。

網上討論區周六（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

首都客務處周日發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求立即還原單位。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

至周日，港鐵公司亦回覆指，首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。客務處已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。

屋宇署則表示，該署之前並沒有收到相關舉報，署方正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查事件是否屬實，並會繼續跟進，如發現有任何違反《建築物條例》的情況，該署會採取適當執法行動。署方又指，涉及拆除部分主力牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程。涉及主力牆又未經屋宇署批准的工程，會被視作違例建築工程。

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

有建築師指出，如錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位結構及他人安全，相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。