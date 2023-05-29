日出康城單位疑拆主力牆　臨時加固相曝光　方國珊：業主態度合作

日出康城首都一個單位懷疑裝修期間遭打穿主力牆，當區區議員方國珊跟進事件，今日（29日）於社交平台發文指業主態度合作，而初步觀察，單位內並無異樣，業主表示已聘請承辦商，加裝臨時支架加強承托。



方國珊發文指，屋宇署已聯絡港鐵客務處，並於今日聯同港鐵結構工程師、業主聘用之認可人士代表及她本人到涉事單位視察。據悉，業主態度合作，並已聘用合資格人士跟進。屋宇署亦視察涉事單位樓上及樓下單位，視察大廈結構。初步觀察，單位內並無異樣，業主表示已聘請承辦商，加裝臨時支架加強承托。

屋宇署亦已根據《建築物條例》第24條(1)(2)，向業主發出書面命令，就欠妥之處進行補救工程的建議，呈交建築事務監督批准。

方國珊接受《香港01》電話訪問時表示，屋宇署就上述命令，初步要求在15日內處理，業主需聘請屋宇署認可人士、結構工程師等執行命令。而涉事單位的業主態度合作，昨日已找判頭跟進，故今日已有工人將搬支架入屋作臨時加固工作。她又提到，已向屋宇署及港鐵公司提取圖則，了解大廈結構安全系數有多大，確保大廈的安全。由於事件需要慎重跟進，希望各界給予時間及空間處理。

方國珊跟進事件。（方國珊 FB圖片）

涉事單位的設計師在完成裝修後的影片曾出鏡受訪，講述設計理念。（網上片段截圖）

網上討論區周六（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

首都客務處周日發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求立即還原單位。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

至周日，港鐵公司亦回覆指，首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。客務處已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。

屋宇署則表示，該署之前並沒有收到相關舉報，署方正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查事件是否屬實，並會繼續跟進，如發現有任何違反《建築物條例》的情況，該署會採取適當執法行動。署方又指，涉及拆除部分主力牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程。涉及主力牆又未經屋宇署批准的工程，會被視作違例建築工程。

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

有建築師指出，如錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位結構及他人安全，相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。