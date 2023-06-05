深水埗倫常命案｜警調查女事主精神狀況　社協指巡樓未能接觸

深水埗桂林街唐樓單位今早發生倫常命案，年僅2至6歲的3名小姊妹慘死。消息稱，女事主不曾向精神科求診；不過案發後她胡言亂語，情緒不穩，語無倫次，不斷說有鬼，未知是否受事件打擊，警方正詳細檢視其精神健康狀況。



香港社區組織協會於涉事大廈地下設有辦事處，《香港01》向社協幹事施麗珊查詢，她指社協經常服務此大廈居民，惟不曾接觸過涉事家庭。她表示，大廈有近百戶劏房戶，協會一向會派員登上探訪，疫情期間他們會每月洗樓拍門及派傳單，至今已九成住戶已成功接觸，會內亦有他們的資料及家庭紀錄，惟翻查紀錄，他們不曾接觸過涉事家庭，她們亦未曾向協會求助。協會向大廈住所查詢，大多指不認識該家庭，但曾見過一名少數族裔女子帶着三名女童，相信是剛搬入上址不久。

她續指，對於一些較少與他人少往來的隱蔽居民，如果協會知悉家庭有問題，協會會不間斷地多次探訪，盡量提供協助；惟一些背景不明的家庭則只能定期拍門了解，但許多時會遇到單位無人或拒絕支援的情況。對於近日連接發生命案，特別是今次發生在此大廈，不少居民均於群組內表達憂慮，稱「好驚、好不安、好恐怖，香港好恐怖」，並問社工要如果處理。她希望政府正視及檢討社會的精神健康問題。

警員在案發單位調查。（蔡正邦攝）

3名女死者的父親（藍口罩）在現場助查。（翁鈺輝攝）