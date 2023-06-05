深水埗倫常命案｜涉事家庭接受綜合家庭服務　社署：曾搬家轉中心

深水埗桂林街今早（5日）發生倫常命案，3名年僅2、4及5歲的小姊妹被殺，疑兇為3人的29歲印度籍母親。社會福利署今晚回覆《香港01》查詢時表示，疑兇與其3名女兒自去年起，接受由非政府機構提供的綜合家庭服務。由於該家庭曾經搬遷，個案亦轉交至就近其新住所的非政府機構綜合家庭服務中心繼續跟進。事發後，社署社工已即時聯絡該綜合家庭服務中心。社署亦已聯絡有關家屬，並會按他們的福利需要提供適切協助。



警方以涉嫌謀殺罪拘捕3名遇害女童的母親，她下午黑布蒙頭由警員押走。（翁鈺輝攝）

社署今早發稿表示，高度關注今次家庭慘劇，並確認涉事女子及其三名女兒為非政府機構綜合家庭服務中心跟進的個案。警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫下午講述案情時則稱，向社署了解後得悉女疑兇與其3名女兒過去有社工跟進；又稱目前調查所知，疑兇沒有無精神病紀錄，亦無紀錄顯示她過去或現在曾接受過精神病治療，也沒有任何紀錄顯示涉事一家過去曾發生家庭暴力問題。

事發於今日（5日）上午11時01分，警方接獲一名女子（即女疑兇）報案，指在深水埗桂林街115號一唐樓單位內，「老公殺咗3個小朋友」，又曾提及丈夫持刀襲擊她及3名女兒。警方到場後，發現3名女童（2歲、4歲及5歲）昏迷不醒，送院後相繼不治。

當時女報案人的丈夫並不在場，大批警員荷槍實彈，封鎖一段桂林街搜索，追尋涉案男子。不過，警方調查發現，在單位內的女報案人，並沒有她所述的遇襲傷勢，而醫院消息顯示，3名女童均無表面傷痕，懷疑是遭焗死，警方因而對女報案人的證供存疑，經再三查問下，有人承認犯案。未幾，疑兇的丈夫亦駕車從外回來協助調查。

3名女死者的父親（藍口罩）在現場助查。（翁鈺輝攝）

另一方面，警方於女報案人報警前4分鐘，亦接獲其家人報案，稱懷疑她持刀及有危險性，案件列發現精神紊亂人士，其後兩案合併處理。