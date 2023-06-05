深水埗倫常命案｜3女童遺體舁送殮房　學校啟動危機處理小組

深水埗桂林街今早（5日）發生倫常命案，3名年僅2、4及5歲的小姊妹被殺，疑兇為3人的29歲印度籍母親。3名遇害女童的遺體，今晚由仵工從明愛醫院舁送殮房。其中最年幼的女童尚未入學，其兩名姊姊生前則就讀深水埗南昌街西太平洋幼稚園。教育局回覆《香港01》查詢表示，案發後該校已即時啟動危機處理小組，跟進有關情況及提供所需的支援。局方對事件感到難過，會與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援及協助。



3名遇害女童的遺體由仵工從明愛醫院舁送殮房。（朱永倫攝）

教育局長蔡若蓮今晚亦在facebook發帖，表示今日在深水埗發生的倫常慘劇，令人震驚和痛心，呼籲大家守望相助，多關心鄰里及身邊朋友，並向有需要的人伸出援手。

教育局長蔡若蓮今晚亦在facebook發帖，表示今日在深水埗發生的倫常慘劇，令人震驚和痛心。（蔡若蓮facebook截圖）

社會福利署今早發稿表示，高度關注今次家庭慘劇，並確認涉事女子及其三名女兒為非政府機構綜合家庭服務中心跟進的個案。警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫下午講述案情時則稱，向社署了解後得悉女疑兇與其3名女兒過去有社工跟進；又稱目前調查所知，疑兇沒有無精神病紀錄，亦無紀錄顯示她過去或現在曾接受過精神病治療，也沒有任何紀錄顯示涉事一家過去曾發生家庭暴力問題。

事發於今日（5日）上午11時01分，警方接獲一名女子（即女疑兇）報案，指在深水埗桂林街115號一唐樓單位內，「老公殺咗3個小朋友」，又曾提及丈夫持刀襲擊她及3名女兒。警方到場後，發現3名女童（2歲、4歲及5歲）昏迷不醒，送院後相繼不治。

當時女報案人的丈夫並不在場，大批警員荷槍實彈，封鎖一段桂林街搜索，追尋涉案男子。不過，警方調查發現，在單位內的女報案人，並沒有她所述的遇襲傷勢，而醫院消息顯示，3名女童均無表面傷痕，懷疑是遭焗死，警方因而對女報案人的證供存疑，經再三查問下，有人承認犯案。未幾，疑兇的丈夫亦駕車從外回來協助調查。

3名女死者的父親（藍口罩）在現場助查。（翁鈺輝攝）

另一方面，警方於女報案人報警前4分鐘，亦接獲其家人報案，稱懷疑她持刀及有危險性，案件列發現精神紊亂人士，其後兩案合併處理。警方經調查後，以涉嫌謀殺罪拘捕3名遇害女童的母親。

警方以涉嫌謀殺罪拘捕3名遇害女童的母親，她下午黑布蒙頭由警員押走。（翁鈺輝攝）