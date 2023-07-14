西貢再現鯨蹤｜漁護、水警輪出動巡邏　市民租船出海觀鯨

香港西貢海域發現有鯨魚暢游。白沙灣遊艇會昨日（13日）在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒。有看見鯨魚的市民在網上分享，表示非常感動及震撼，不禁流淚。據專家估計，出沒的鯨魚為鬚鯨一種，推測大機會是布氏鯨或角島鯨。



今日（14日）早上8時許，《香港01》記者在西貢乘船出海，並前往昨日曾出現鯨蹤的糧船灣水域巡視。記者在海上發現鯨魚曾上水「露面」2次；現場水警小艇、水警輪及漁護署船隻亦在鯨魚出沒的水域一帶巡邏。另外，亦有市民今早租船出海同覓鯨蹤。



現場可見警方派出水警小艇及水警輪在附近巡邏。（翁鈺輝攝）

有市民今早租船出海同覓鯨蹤。（翁鈺輝攝）

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



白沙灣遊艇下午在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒，邀請網民競猜該鯨魚的品種，會方在發文一小時後補充指，相信該鯨魚仍未離開。

（白沙灣遊艇會fb截圖）

專家估計出沒鯨魚為鬚鯨

香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，網上流傳影片片長較短，未能看清全部特徵，但可看出是鬚鯨一種，推測較大機會是布氏鯨，或2014年曾在香港人出現的角島鯨，又指單憑影片目測，該鯨魚或長7至8米，「都算幾大」。

世界自然基金會香港分會(WWF)代理海洋保育主管彭莉恩表示，從網上片段見到的鯨魚身體特徵及覓食行為，該尾鯨魚有可能為布氏鯨。

彭莉恩指，布氏鯨為鬚鯨的一種，於太平洋、大西洋、印度洋都有機會裏找到他們的蹤影。不過香港為近岸水域，常住的鯨豚類為中華白海豚及江豚，有時候會零星紀錄到其他鯨豚類的蹤影，可能為遷徙時經過、或迷路所致。