西貢再現鯨蹤｜漁護、水警輪出動巡邏 市民租船出海觀鯨
香港西貢海域發現有鯨魚暢游。白沙灣遊艇會昨日（13日）在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒。有看見鯨魚的市民在網上分享，表示非常感動及震撼，不禁流淚。據專家估計，出沒的鯨魚為鬚鯨一種，推測大機會是布氏鯨或角島鯨。
今日（14日）早上8時許，《香港01》記者在西貢乘船出海，並前往昨日曾出現鯨蹤的糧船灣水域巡視。記者在海上發現鯨魚曾上水「露面」2次；現場水警小艇、水警輪及漁護署船隻亦在鯨魚出沒的水域一帶巡邏。另外，亦有市民今早租船出海同覓鯨蹤。
▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼
白沙灣遊艇下午在Facebook專頁上載兩條影片指，其帆船教練在西貢舉行夏令營期間，在海中發現一條鯨魚出沒，邀請網民競猜該鯨魚的品種，會方在發文一小時後補充指，相信該鯨魚仍未離開。
專家估計出沒鯨魚為鬚鯨
香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，網上流傳影片片長較短，未能看清全部特徵，但可看出是鬚鯨一種，推測較大機會是布氏鯨，或2014年曾在香港人出現的角島鯨，又指單憑影片目測，該鯨魚或長7至8米，「都算幾大」。
世界自然基金會香港分會(WWF)代理海洋保育主管彭莉恩表示，從網上片段見到的鯨魚身體特徵及覓食行為，該尾鯨魚有可能為布氏鯨。
彭莉恩指，布氏鯨為鬚鯨的一種，於太平洋、大西洋、印度洋都有機會裏找到他們的蹤影。不過香港為近岸水域，常住的鯨豚類為中華白海豚及江豚，有時候會零星紀錄到其他鯨豚類的蹤影，可能為遷徙時經過、或迷路所致。
西貢鯨魚在哪裡被發現？
白沙灣遊艇會7月13日表示，會內的帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚（whale）在水中暢泳，影片可見鯨魚在近岸海域暢泳，不時將部份身體浮出水面，場面罕見。漁農自然護理署確認，13日下午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。漁護署呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離。
布氏鯨在香港是否常見及會否襲擊人類？
布氏鯨（學名：Balaenoptera brydei）背部深灰色，腹面黃白色，是一種不經常浮在水面上的鯨魚，它的體表常附着一些浮游生物。香港海豚保育學會會長鄭家泰稱，今次在西貢發現的鯨魚屬鬚鯨一種，屬於過濾性捕食生物，即張大口「飲水」，並過濾當中的魚類及蝦等，一般不會主動攻擊人類。由於香港水域多近岸淺水，較少有鯨魚等外海品種游入，但每隔兩三年香港也有錄得鯨魚出沒紀錄。